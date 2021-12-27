台股改寫歷史新高 十年封關周漲多跌少 可提前卡位Q1多頭行情

台股今 (27) 日盤中大漲超過百點、再度以 18099 點改寫歷史新高，根據 Cmoney 資料庫統計十年以來表現，台股封關周漲多跌少，7 個年份是上漲的，且周平均漲幅 1.66%，另有 3 年出現下跌，不過跌幅相對輕微，大致平均跌幅為 0.54%，可提前卡位第一季多頭行情。

永豐投信分析，歷年的封關周多數外資已進入聖誕假期，行情多半由內資主導，若觀察上漲周的隔年第一季，全數呈現上揚，而下跌周的隔年第一季則僅有 2020 年受到新冠疫情爆發影響呈現下跌。

永豐投信指出，台股封關周的無論是上漲或下跌表現，都適合投資人搶先佈局隔年第一季多頭行情到來，第一季相對亮麗的表現年度，分別發生在 2012 年、2017 年與 2020 年，這幾個年度股價分別面臨 8000 點、9000 點與 15,000 至 16000 點的關卡挑戰與保衛戰，也同步贏來第一季較大的上漲幅度。

永豐投信建議，把握封關周搶先佈局第一季多頭行情，其中，台股市場最值得關注的主題包括電動車供應鏈、ESG 與消費等主題。

今日開盤後，台積電強力助攻，也帶動成長型台股 ETF 強力上揚，不少投資人擔心台股站上萬八後波動風險加大、高檔震盪，永豐投信表示，台股若能在封關周順利站穩萬八，將更確立短線多頭格局，投資宜把握成長型、ESG 權值型台股 ETF，透過 ETF 分散式投資特性，紀律性買進策略，減低對於高檔進場、行情波動的擔憂。

12 月份兩檔新成立的台股 ETF，都掌握了萬八行情啟動前的最佳佈局時點，其中，屬於成長型的永豐智能車供應鏈 (00901-TW) 更加受惠於這波台股由半導體領軍下的上攻行情，同時也帶動投資人對明年電動車供應鏈行情的多頭期待，上周至今，台廠電動車 4C 供應鏈持續多頭表態，成為大盤攻破萬八，挑戰下一個台股新高關卡的觀察重點。