抱股跨年看過來！規模最大0050、元大龍頭基金創新高 元月股息可期

就在 2021 年最後一週，台股送上創歷史新高大禮，激勵投資人樂觀期待封關行情，國內規模最大的台股主被動基金 - 元大台灣 50 ETF（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金同步受惠，今日股價、淨值創歷史新高，值得注意這兩檔旗艦基金也將在元月迎接除息，配息金額皆有機會改寫佳績，建議投資人可伺機布局「抱跨年」。

台股在跨年前電子、傳產火力全開，推高指數一舉登上 18,099 點新高，多頭氣焰旺盛，台股 ETF 及基金同樂，元大投信有超過 36 萬名投資人擁抱的 0050 及元大台灣高股息優質龍頭基金表現亮眼，特別是 0050 今再領先權王台積電攻頂，最高飆上 144.25 元高價，權值股集體走強的態勢令投資人對台股後市有無限想像。

據統計，過去台股封關週漲多跌少，且第 1 季也有較高上漲機會，法人分析，近期台股價漲但量縮，主要是散戶進場放緩，大戶、中實戶卻伺機布局，營造有利台股續攻的籌碼訊號。投資人若擔心抱股風險大，又不想錯過行情，分散投資的台股 ETF 及主動式基金正是替代利器。

以元大投信兩大旗艦基金 - 0050 及元大台灣高股息優質龍頭基金為例，兩檔具備三大優勢，包括皆瞄準龍頭股和權值股，為本波台股上漲的主力；今年兩檔表現均隨指數成長，有效參與多頭；三是兩檔都將在在元月除息，投資人不僅能賺價差，還能讓股息落袋。

0050 前一次除息在去年 7 月，當時因上市櫃公司股東會遞延，ETF 配息縮水，創近年同期低點，但未配發的股息都會在元月配發，股息水準可期。去年元月，0050 配息 3.05 元，為 2016 年改半年配息以來，同期最高的股利。

元大台灣高股息優質龍頭基金則將在元月進行月配息和「年終配」，即在月配息的收益外，還會針對年底的淨值表現評估做「紅利」發放。

去年初，元大台灣高股息優質龍頭基金月配息和年終配合計的配息率達 9.25%，今年台股漲幅不亞於去年，龍頭基金淨值水漲船高，預料也有不輸去年的配息成果。