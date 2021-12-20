〈國泰金經濟調查〉Omicron威脅到股市樂觀情緒 股民風險偏好逆增

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2021 年 12 月份國民經濟信心調查，由於再見到變種病毒 Omicron 威脅，影像股市樂觀情緒下降，但股民風險偏好卻逆勢上升。

國泰金表示，變種病毒傳播令邊境管制趨嚴影響，景氣展望指數下降，大額消費意願受抑制。國發會最新公布的 10 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚；近期變種病毒開始傳播至全球多國，邊境管制趨嚴，景氣展望指數比起 11 月的 21.2、大舉下降至 4.6 ，現況指數也從 17.8 走低至 12.8 ；民眾薪資上漲預期指數下滑至 13.2 、亦低於 11 月的 14.3，大額消費意願指數更幾近腰斬，從 11 月的 21.4 降至 11.6 ，顯示民眾對變種病毒的擔憂開始影響大額消費意願。

至於經濟展望，國泰金指出，81% 民眾預期 2022 年經濟成長在 2% 以上，57% 則認為通膨高於 2%。

國泰金表示，主計總處估計 2022 年經濟成長 4.15%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 4.39%，81% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 2.21%，預期 2022 年通貨膨脹率高於 2% 的民眾比例為 57%。

而變種病毒使近期國際股市走勢震盪，國泰金指出，民眾對股市的樂觀情緒也隨之下降，風險偏好指數則上升。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 11 月的 13.5 下降至 11.9，風險偏好指數則由 11.5 上升至 15.2。