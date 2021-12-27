〈台股盤前〉外資放假量能偏低 短線估萬八附近震盪整理

台股上周五 (24 日) 在美股強彈、內外資提前卡位元月行情帶動下，衝關萬八，但午盤後漲幅收斂，成交量縮收 17961.64 點，上漲 14.98 點。法人指出，在外資假期、交投轉淡下，大盤量能偏低，估在萬八附近震盪整理，短線將維持微幅驚驚漲格局。

Omicron 變種病毒擔憂在上周四 (23 日) 緩解，美國再度發布一系列樂觀的經濟數據，比特幣近兩週來首次突破 5 萬美元，美債殖利率攀升，儘管聖誕節假期來臨前成交量清淡，美股四大指數齊揚，標普更創新高。

市場消息方面，英特爾推出 IDM 2.0 策略後，積極擴展全球布局，業界傳出，英特爾內部規劃在 2026 年以前，也就是五年內擴增晶圓廠產能三成，進逼台積電。

預售屋價格超漲問題浮現。營建成本續漲、全台房市熱，推升新建案價格頻創高，據屋比房屋統計資料顯示，全台預售屋與中古屋價差來到 12.4%，創下近五年新高紀錄；六都價差衝高到三成，特定區域暴升至六成以上。

航商大整併以解決供應鏈危機，貨櫃業掀併購潮。海運龍頭馬士基、地中海航運近一周以來投入逾百億美元進行垂直整併。業內人士預期，貨櫃海運邁入軍備與版圖競賽時代，將牽動貨櫃三雄明年投資意向。

法人指出，外資放假，大盤量能相對偏低，指數面臨萬八附近震盪整理，下周在美國假期期間，預估量能將持續低迷，短線指數將維持微幅驚驚漲格局，後續萬八以上壓力還會持續增加。