日本將釋出國家儲備石油 首批63萬桶將於3月後交貨

據《日本經濟新聞》27 日 (週一) 報導，日本政府為釋出 63 萬桶 (約 10 萬公秉) 的國家儲備石油，已經展開競標手續。預計在 2022 年 2 月 9 日決定由哪家業者承購，並於 3 月 20 日之後將油料釋出。

日本原定 2022 年度 (自 2022 年 4 月起) 實施的國家儲備石油新舊更換，將提前在 2021 年度內 (至 2022 年 3 月) 完成。這項作法也是因應美國政府要求，和其他國家在儲備石油的釋出進行協調，盼能平抑油價。

在 2021 年 10 月底時，日本的國家儲備石油存量，可應付日本國內 145 天的需求量。日本政府考慮釋出共 420 萬桶 (約 67 萬公秉) 的儲備石油，大約是日本國內 2 天的需求量；而這次石油銷售競標手續，也是日本政府自 11 月決定釋出儲備石油以來的首次競標。

這次釋出的，是儲放在鹿兒島縣志布志市基地的阿曼產原油。交貨日期未定，時間將落在 2022 年 3 月 20 日到 6 月 30 日之間。

美國政府為了平抑油價，請求日本、中國、印度等國家釋出儲備原油，也獲得多國允諾同意協助。不過，日本的石油儲備法規定，國家儲備石油只有在供給可能出現中斷、或發生災害時才能釋出，不可作為平抑油價之用；只是，為了儲備石油的新舊更換，會定期將油料賣出。

關於日本這次提前實施石油的新舊更換，日本經濟產業省表示，主要目的是為了油料更新、沒有違反法律，實際上也是與其他各國進行協商後的結果、目的是為了平抑油價。

然而，這回日本為了平抑油價而首度釋出國家儲備石油，能達到什麼樣的效果也還難以估算。