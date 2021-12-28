〈能源盤後〉擺脫Omicron早盤賣壓 WTI逆轉大幅收高 登75美元以上

週一 (27 日) 交易，原油期貨價格逆轉收高，投資者擺脫早盤因 Omicron 變種株引起的擔憂情緒，終盤大幅上漲。

早盤原油交易處於賣壓下，係因疫情令假期旅遊中斷，引發能源需求擔憂，凸顯了疫情期間瞬間轉變的市場情緒。

然而，一些樂觀消息受到關注，提供了原油期貨支撐力，其中包括來自中國的消息，中國是全球最大商品進口國之一。

中國人行承諾擴大支持實體經濟，表示將採取有針對性的政策措施來刺激經濟。中國是全球第二大經濟體。

能源專家還指出沙烏地阿拉伯能源部長薩爾曼王儲 (Abdulaziz bin Salman) 的評論，他稱到這世代末，全球將面臨 3000 萬桶 / 日的供應短缺。沙烏地阿拉伯是全球最大石油生產國之一。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 也表示，英國強生首相 (Boris Johnson) 目前不願在英國實施行動限制的報導，同樣提供了原油買盤支撐力。英政府似乎仍在研究 Omicron 在國內傳播的衝擊力。

原油上週收升 4%，上週五因聖誕假日休市而縮短交易時間。

OPEC+ 預計下週召開會議，時間排定在 1 月 4 日。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告中寫道：「OPEC + 預計將堅持再增產 40 萬桶 / 日，雖然有些人認為 OPEC + 會因為 Omicron 疫情而更加謹慎。如果他們堅持現狀，我認為這將對油價造成一些壓力。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.78 美元或 2.4%，收每桶 75.57 美元。上週 WTI 原油價格收升 4.3%，且創交易最活躍的黃金期貨自 11 月 24 日以來最高價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上揚 2.46 美元或 3.2%，收每桶 78.60 美元，上週 Brent 原油價格收升 3.6%，且創 11 月 25 日以來最高收盤價。

自週末以來，由於疫情影響，全球航空公司取消了數千個航班，聖誕節過後旅行困境持續，尚沒有恢復正常航班的明確跡象。

其他能源商品交易