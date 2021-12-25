〈中鋼50週年廠慶〉無懼挑戰繳佳績 新血加入迎下個璀璨50年

中鋼 (2002-TW) 今 (25) 日晚間在小港廠區舉辦 50 週年廠慶，董事長翁朝棟致詞時表示，這幾年是中鋼承先啟後的關鍵時刻，現階段新世代年輕同仁已突破 6000 人，未來將有更多新進同仁加入中鋼大家庭，做好傳承與精進，將是公司持續成長與發展的關鍵，期許全體中鋼人一棒接一棒，開創下一個璀璨的 50 年。

中鋼此次廠慶以「超越 50、贏向 100；精緻中鋼、永續未來」作為活動主軸，翁朝棟致詞時除了感謝國家社會、客戶、學研機構的合作與支持，以及股東的信賴與肯定外，也特別感謝歷屆董事會、經營團隊，及在中鋼服務過的退休前輩、在職同仁的努力，為中鋼奠定厚實的營運基礎。

翁朝棟表示，去年及今年面臨建廠以來最多的挑戰，例如美中貿易戰紛擾、全球 COVID-19 疫情衝擊及淨零碳排趨勢等，但中鋼沒有受制於勢，反而制勢於先。

以營運表現來看，中鋼前 11 月營收獲利創下建廠佳績外，前三季的淨利率 14.8%、營利率 17.2%、EBITDA Margin 25.9%，在亞洲八家主要鋼廠中皆高居第一，翁朝棟強調，是全體同仁努力的成果，也是公司 50 歲生日的最佳賀禮。

中鋼總經理王錫欽致詞時則指出，中鋼歷經了民營化、集團化、國際化三階段的發展，成為涵蓋鋼鐵、工程、工業材料、物流投資，以及綠能等 5 個事業群、27 家子公司、營業額超過 4000 億的集團企業，所產製的鋼品更孕育出許多名揚國際的用鋼產業。

中鋼近兩年進行了公司強弱點、機會與挑戰的 SWOT 分析，訂定「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」的雙主軸做為未來 50 年永續發展的根基，並具體規劃出十大策略，開展 77 項行動方案。

另外，中鋼今年也梳理企業文化，使其與時俱進，翁朝棟也期許老中青三代中鋼人相互扶持，活化 50 年累積的經驗與智慧，讓 50 歲的中鋼仍充滿活力與執行力，昂首濶步迎向下一個 50 年。