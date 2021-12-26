百容明年資本支出倍增至6億元 導線架營收比重將站穩4成

百容 (2483-TW) 完成在大陸產線遷移，加上營運策略鎖定擴大半導體應用業務，預估 2022 年的資本支出將自今年 3 億元倍增至 6 億元，預估明年總體營收可成長 20%，半導體導線架業務將站穩 4 成。

百容對於台中新廠興建案，也敲定加碼 5.73 億元投資，並獲經濟部投資台灣辦公室審定通過，整體投資台中新廠金額到 27.51 億元。

百容 2021 前三季營收為 15.87 億元，由出貨結構來看，半導體導線架占比 42%，電子零組件 34%，步進馬達占約 15%，機械式繼電器營收占比 9%；公司看好半導體應用需求持續成長，將加碼投資台中新廠，將投資金額推升到 27.51 億元。

百容今年完成在大陸生產線的遷廠，在中國安徽滁州設立的新廠已進入量產，未來在大陸生產線的分工將把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由該廠生產，而半導體導線架等則全數在蘇州相城廠生產，原有深圳公司則轉型成買賣、服務據點。

百容主管指出，未來幾年半導體應用產品出貨，將成為推動成長主軸，除台中導線架生產線持續擴充，中國江蘇蘇州相城廠也將成重要生產據點之一，明年蘇州相城廠將新增 4 台半導體導線架沖壓機台，購置經費約 1 億元。

百容持續增購半導體導線架沖壓機台，台灣廠新增 2 台生產設備已在 9 月投產，產能增加 10%，並逐步解決導線架銅原材料短缺問題，物流方面也逐漸順暢，取得出貨海運貨櫃到客戶端發貨倉，取代先前因搶不到貨櫃而使用的空運交貨，有助降低營業成本。

百容前三季後後純益 1.41 億元，年增率 44.71%，每股純益 1.29 元，獲利已超越 2020 年全年。