遠端商機不減 百容、亞泰影像MFP零組件今年銷售再走揚

全球新冠肺炎疫情升高，遠距生活需求延續，除 NB 銷售持續看好，多功能事務機 (MFP) 需求也在提升中，百容 (2483-TW)、亞泰影像 (4974-TW) 生產 MFP 零組件，都持續擴產因應，其中百容生產的步進馬達，估計今年銷售可以成長 50%。

百容 100% 轉投資生產步進馬達的碧茂電子，已併入百容電子成為事業部門，產線已完全遷入百容在中國安徽滁州設立的新廠，新生產線也獲主力客戶完成認證。

百容主管指出，步進馬達主要應用於多功能事務機，在疫情造成的遠距辦公需求下，主要客戶今年起也加大下單，今年首季出貨金額，明顯較去年同期大增 77%，依目前主力客戶下單狀況來看，2021 年百容步進馬達營收估可突破 3 億元，較去年成長 50% 以上。

亞泰影像上半年營收 20.86 億元，年成長 15.51%，下半年也將優於上半年，總經理吳淑品指出，目前手中訂單很滿，下半年樂觀，估可比上半年好，公司也持續擴產，新產能將在 9 月開出，屆時年產能將增至 3800 萬套；2021 全年營收有機會再創歷年新高。

亞泰影像為全球第二大影像感測器模組廠，由於產品具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大多功能事務機品牌中，亞泰影像客囊括四家。

亞泰影像 2021 年預計將投資擴充深圳廠新產能，第三季起陸續投產，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將由 3200 萬套一舉提升到 3800 萬套，亞泰影像產能分布在緬甸及中國深圳，緬甸眉苗廠在多次擴充後，產能已達每月 130 萬套，今年亞泰影像產能擴充重點在中國深圳廠。