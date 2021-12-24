考量三因素 中鴻明年1月及Q1內外銷盤價續調降

中鴻 (2014-TW) 今 (24) 日公告明年 1 月內銷及第一季外銷盤價，考量業者年末資金周轉及貼近國際行情，並兼顧下游競爭力，延續 12 月調降情況，內銷熱、冷軋及鍍鋅產品每公噸調降 900 元，外銷則依產品及地區別調整，每公噸下跌 30-40 美元。

中鴻解釋，目前鐵礦價格持續回升，煤碳行情仍在高檔，另為順應全球減碳趨勢，後續碳費機制建立與環保成本增加，鋼價將具強力支撐，但考量業者年末資金周轉及貼近國際行情，並兼顧下游競爭力，適度調降本次盤價。

中鴻指出，雖然歐美鋼市受塞港、汽車晶片短缺及年末假期影響，下游備庫意願降低且趨於觀望，加上新變種病毒持續在全球蔓延，導致鋼價弱勢盤整。

不過，目前國際製造業 PMI 多保持擴張，顯示製造業景氣仍穩健，中鴻預計，隨著美國 1.2 兆美元基建進入發包流程，受供應鏈與晶片短缺影響的遞延需求釋出，鋼市經過今年第四季調整後，明年有望回歸榮景。

中鴻表示，中國鋼市經歷先前底部盤整後，鋼材期、現貨價格已穩步回升，指標鋼廠也以平盤開出明年 1 月盤價，在碳中和目標下，明年鋼鐵供給將持續偏緊，鋼市已釋出止跌回穩訊號。此外，中國央行全面降準，調降金融機構存款準備率 0.5 個百分點，貨幣寬鬆基調不變，也將為明年經濟增添成長動能。