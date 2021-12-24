外資連四買敲進晶圓雙雄逾2.3萬張 投信終止連八買

台股今 (24) 日盤中最高站上 18039.85 點，改寫歷史新高，但午盤過後電子權值、航運賣壓沉重，終場萬八得而復失，收在 17961.64 點，僅小漲 14.98 點，三大法人合買 89.82 億元，其中，外資連四買，今日大舉敲進晶圓雙雄，合計買超聯電、台積電逾 2.3 萬張，但反手調節航空雙雄，投信今則終止連八買轉賣。

期貨方面，外資今日加碼 790 口空單，空單未平倉口數增至 24656 口，投信加碼 8 口多單，多單未平倉口數來到 940 口，自營商則減碼 577 口多單，多單未平倉口數來到 15414 口。

外資連四個交易日買超台股，今日大舉敲進晶圓雙雄聯電、台積電，買超張數各達 19004、4710 張，康舒也獲青睞買超 14257 張居次，華邦電、中信中國高股息也有 12984、11661 張，均破萬張，其他則依序為金像電、元大台灣 50、國泰台灣 5G+、華紙、台亞、國泰金等。

賣超方面，外資調節航空雙雄華航、長榮航各 11779、9584 張，波段漲幅較大的金寶、宏達電也遭外資大砍 10225、8477 張，其他賣超標的還有華泰、新光金、強茂、開發金、建漢、台半等。

投信今日則終止連 8 買，反手賣超 5.62 億元，其中，大砍華航 10936 張居冠，群創 6269 張居次，貨櫃航運三雄陽明、長榮、萬海也入列前十大賣超，其他還包含華通、欣銓、裕隆、長榮航、聯電等。

另一方面，投信今大買開發金 3496 張居冠，元大台灣 50、中鋼各有 2337、2330 張，前十大買超還包含日月光投控、金像電、仁寶、宏碁、中美晶、華晶科、彩晶等。