〈台股盤後〉創高拉回萬八得而復失 小漲14點周線收紅

台股今 (24) 日在美股強彈、內外資提前卡位元月行情帶動下，盤中衝關萬八，最高站上 18039.85 點，刷新歷史新高，但午盤過後受航運族群漲幅收斂，電子權值股壓回影響，漲幅明顯收斂，終場收在 17961.64 點，上漲 14.98 點或 0.08%，萬八大關得而復失，周線則仍收紅，成交量僅 2425.35 億元。

觀察電子權值股表現，台積電維持平盤震盪格局，抑制大盤上攻，終場下跌 2 元，以 604 元作收，鴻海同樣回測平盤，高價股則扮演撐盤要角，包含信驊、力旺、譜瑞 - KY、祥碩等都在盤上表現。

盤面上 IC 設計族群續強，旺玖漲幅超過 6%，包含聯發科、鑫創、揚智、聯傑、九暘、智原等都力守紅盤，造紙族群表現也不俗，華紙大漲 7%，領軍永豐餘、永豐實、正隆等漲幅都超過 2%。

航運族群午盤過後則回測平盤價位，甚至由紅翻黑，拖累大盤漲勢收斂，新興、慧洋 - KY、裕民、中櫃、中航跌幅都超過 1%，萬海、長榮、陽明也都被壓在平盤下。

顯卡族群、遊戲族群則漲多拉回，青雲、麗臺跌幅超過半根停板，遊戲股大宇資也重挫 5%，橘子、辣椒、宇峻、傳奇跌幅也都超過 2%。

法人指出，受外資進入耶誕假期，大盤成交量明顯萎縮，交投清淡，預期短線大盤將在萬八關卡維持震盪走勢，下檔則有月線支撐，但仍需關注歐美 Omicron 變種病毒疫情、中國西安封城等影響。