權值股火力不足 台股萬八曇花一現小漲14點收17961點 周線翻紅

美股全面收高，台股今 (24) 日在內資點火下，一舉衝上萬八，改寫歷史新高，達 18039.85 點，由於外資放耶誕假去，大型權值股上攻力道有限，以中小型、集團股表現較為強勢，終場指數漲幅收斂，小漲 14.98 點，收在 17961.64 點，成交值 2425.35 億元。周線翻紅，累計本周上漲 149 點。

櫃買指數終場小跌 0.06%，收在 233.2 點，成交值 839.59 億元，上市櫃成交值合計 3264.94 億元。

聯發科躍居全球第九大半導體廠，今天在買盤追捧下，股價衝上 1130 元，逼近前波創下的天價，終場收 1120 元，漲幅 2.28%，日月光投控、矽力 - KY 漲勢也不俗；台積電在平盤附近拉鋸，終場小跌收 604 元，瑞昱、聯詠、國巨、大立光均震盪走跌。

光磊更名台亞半導體，新股於 27 日上市交易，並引進日亞化技術，正式跨入化合物半導體市場，激勵股價連續第 2 天攻上漲停，達 73.2 元，改寫掛牌新高，LED 相關族群今天吸引買盤青睞，包括鼎元、光鋐、佰鴻等均在盤上表現。

內資作帳行情火熱，多家集團股表現活躍，包括台塑集團的台勝科、福懋，泛聯電集團的聯致、同泰、智原，以及華新集團的和鑫、華東，精星更是亮燈漲停，相對較受資金青睞。

傳產族群中以造紙表現最強凌厲，由於永豐實證實，台灣八成消費者主要購買的抽取式衛生紙平均售價將調高 8%，計畫在農曆年後啟動，帶動造紙類股走強，永豐實盤中股價急拉，重返 50 元關卡，華紙大漲超過 7%，收 25.55 元，站上半年線，永豐餘、正隆、榮成同樣漲勢強勁。

汽車股也是多頭焦點之一，車市龍頭和泰車看好明年整體銷量可望來到 46 萬輛，昨天也宣布明年起大舉加薪 20%，今天股價勁揚 2%，站穩 600 元關卡之上，倉佑直奔漲停，怡利電大漲超過半根停板，百達 - KY、宇隆、帝寶等零組件廠均表現強勢。