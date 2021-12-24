〈台股盤中〉電金傳齊揚 再登萬八關卡衝18039點創新高

美股四大指數周四 (23 日) 持續反彈，台股今 (24) 日在電金傳產權值股齊揚下，早盤衝上萬八關卡、以 18039 點再登峰，不過，在航運族群漲幅收斂下，加上電子雙雄台積電、鴻海朝平盤靠攏，壓抑大盤漲幅，盤中失守萬八大關，預估今日成交量約 2700 億元。

觀察電子權值股表現，台積電、鴻海股價開高走低，盤中在平盤附近震盪，反觀聯發科表現相對強勢，漲幅超過 3%，日月光投控、矽力 - KY 漲幅也超過 1%，台達電、聯電守穩盤上。

IC 設計族群表現強勢，旺玖大漲 9%，海德威大漲超過半根停板，鑫創、聯傑、太欣、九暘表現也都不俗。

PCB 族群兩樣情，楠梓電攻上漲停板，泰詠、金像電同步飆漲超過半根停板，精成科也站穩盤上，華通、欣興、台表科則拉回整理。

航運族群早盤由貨櫃三雄領軍揚帆啟航，盤中在平盤附近震盪，長榮、萬海、裕民、四維航力守盤上。

先前受惠 NFT 題材而飆漲的遊戲股，股價持續拉回修正，華義、傳奇下跌 3%，大宇資、宇峻跌幅超過 2%，辣椒、歐買尬也小跌 1%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，在外資假期將至下，大盤量能相對偏低，指數面臨萬八附近震盪整理，下周在美國假期期間，預估量能將持續低迷，短線指數將維持微幅驚驚漲格局，後續萬八以上壓力還會持續增加。