富邦力挺郭婞淳、潘政琮 雙雙榮獲體育運動菁英獎！

今（24）日體育署舉辦「體育運動精英獎」頒獎典禮，富邦金控贊助舉重選手郭婞淳獲最佳女運動員獎、高球好手潘政琮獲最佳運動精神獎，富邦集團贊助選手楊勇緯亦勇奪最佳男運動員獎，富邦同享榮耀！富邦金控持續力挺郭婞淳、潘政琮！繼富邦支持潘政琮公益球敘 15 日圓滿落幕，並將持續攜手小潘力挺公益與高球傳承；富邦金控亦宣布頒發郭婞淳世錦賽金牌激勵獎金，支持與獎勵郭婞淳再次為台灣爭光。

郭婞淳繼東京奧運勇奪舉重女子 59 公斤量級金牌後再傳捷報，12 月 11 日於烏茲別克舉辦的 2021 舉重世界錦標賽 (世錦賽)59 公斤量級中以抓舉 100 公斤、挺舉 130 公斤、總和金牌 230 公斤，收下 2 金、1 銀，衛冕冠軍創下世錦賽四連霸佳績。

郭婞淳 2011 年開始於世錦賽嶄露頭角，截至目前個人世錦賽生涯累積 10 金、5 銀、2 銅成績，更在今年超越舉重女將陳瑞蓮的 9 金紀錄，創下台灣女將於世錦賽中的最佳紀錄，富邦金控也頒發激勵獎金支持與獎勵郭婞淳。自奧運以來富邦集團頒發總獎金累計達 22.5 萬元美金，力挺體育選手為台灣爭光、成就可能。

潘政琮高球成績表現亮眼也熱心公益，連續兩年主辦「Pan 向高峰」公益高爾夫球敘，今年球敘於本月 15 日圓滿落幕，這次球敘拜小潘高人氣之賜，募款總額突破達 1 千萬元創歷史紀錄！富邦金控除了持續力挺贊助公益球敘，富邦集團董事長蔡明忠個人也捐贈新台幣 100 萬元給第一社福，與小潘聯手回饋社會，擴大實踐富邦正向力量品牌精神。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦自 2015 年起贊助郭婞淳與潘政琮，兩位選手努力挑戰自我、超越自我，並長期支持公益、實踐自己的正向影響力，是富邦精神「正向力量 成就可能」的正面表率，富邦很榮幸一路與婞淳、小潘相伴至今，並分享兩位選手的獲獎榮耀，未來富邦更將持續與他們攜手投入公益，擴大正向影響力。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年富邦喜迎 60 週年提出 ESG 四大願景，也期許富邦能發揮企業力量影響社會，往「永續」的標竿前進。未來富邦將持續支持菁英選手培育，讓選手在國際舞台展現台灣能量外，具體實踐 ESG 的「影響」策略，同時為台灣體壇善盡我們的力量。

富邦多年以來持續支持培育新秀與菁英選手，並贊助與主辦各類體育賽事，以高爾夫球為例，早在 19 年前富邦就開始贊助並舉辦長春公開賽，同時富邦也是台灣唯一曾冠名贊助歐巡（富邦歐巡長春公開賽）、美巡（富邦 LPGA 台灣錦標賽）及日巡（富邦仰德長春日巡賽）高球賽事的企業。富邦也持續在國際賽事期間舉辦青少年傳承營、培育高球新秀，致力讓國內高球接軌國際、促成選手世代傳承。同時贊助支持包括潘政琮、陳宇茹、盧建順、王偉軒、姚宣榆等台灣高球選手。

潘政琮近年也致力培育新一代高球選手，傳承高球經驗，實踐自己的正向影響力。潘政琮自 2019 年起以個人名義冠名舉辦「AJGA 青少年高爾夫錦標賽」（C.T. Pan Junior Championship），除獲得台灣及美國年輕選手們的熱情響應外，更提供台灣新世代高球種子們更多的可能性；在此賽事中富邦首位推薦的高球潛力新秀盧昕妤，於 2019 年「AJGA 青少年高爾夫錦標賽」中榮獲女子組冠軍後，成功赴美就讀奧勒岡大學（University of Oregon），並在今年拿下個人 NCAA 生涯首座冠軍，刷新隊史上個人及團隊最低桿紀錄，表現優異備受期待。今年潘政琮更宣布明年起，每年將冠名贊助二場 AJGA 賽事，讓選手有更多舞台吸引美國大學目光。