晶片短缺 二手車大賣！Carvana Q2創上市來首次淨獲利 股價刷52週新高

線上二手車公司 Carvana 發布了上市以來首次淨獲利，得益於新車短缺引發的需求浪潮。

Carvana (CVN-US) 第二季 EPS 26 美分，輕鬆擊敗了華爾街預期的每股虧損 39 美分，甚至最樂觀的華爾街分析師也預期該公司最佳表現是每股虧損 2 美分。Carvana 營收 33 億美元，也較共識預期的 25 億美元高出不少。

Carvana 週五上漲 8.65 美元或 2.57%，收 345.65 美元，達到 52 週高點，也優於大盤。同日 S&P 500 上升 0.17%、道指上升 0.41%。

Carvana 各項業務數據均改善，例如營收年增 198%，零售汽車銷量上升 96%。毛利率年增 268%，遠超越營收成長，顯示該公司正迅速提高獲利能力。

Carvana 在致股東的一封信中表示，第二季單位毛利平均 5120 美元，較去年同期的 2727 美元上升，而躉售業務的單位毛利則從去年同期的 137 美元上升至 547 美元。

由於晶片荒導致新車生產中斷，二手車供不應求。幾位分析師上調其股票目標價。 Cowen 分析師 John Blackledge 將目標價自 337 美元上調至 430 美元，並重申「優於大盤」的評級，理由是該公司營收和獲利均成長。

然而，他認為，雖然該公司管理層上修全年毛利目標，自 3000 美元中段調升至 4000 美元，但電話會議上卻暗示單位毛利將下降，因為管理層預期讓該指標上升的異常因素將會正常化。

Wedbush Securities 分析師 Seth Basham 也指出了每單位毛利潤減速的可能性，但仍將其目標價從 275 美元上調至 350 美元，同時維持對該股的「中立」評級。。

Carvana 無疑正以創新理念顛覆汽車產業，包括推出「汽車自動販賣機」，但來自 Vroom 和 Shift 等同業競爭也很激烈，這兩家公司均提供線上購車和銷售服務。