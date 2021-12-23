〈台股盤後〉電子族群吸人氣 量縮上漲近120點

台股在電子股多頭人氣歸隊下，加權股價指數今 (23) 日收紅進逼萬八，終場大盤指數上漲 119.83 點或 0.67%，指數收 17946.66 點，成交值維持 3000 億元以下，為 2751.87 億元，市場專家認為，台股多頭格局不變，大盤將震盪向上。

值得注意的是，台股雖然目前成交值萎縮，但多頭資金移至電子股，在各題材輪動下，可望良性換手方式再度攻堅。

台股今天早盤以 17855.78 點開出，最低點位即在 17855.78 點，最高為 17960.99 點，收盤指數報上漲 119.83 點或 0.67%，指數收在 17946.66 點。

台股今日以中小型電子為表現重點，車用、第三代半導體、PCB 及 ABF 載板都是多頭主攻族群，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，盤中上市櫃個股有 20 檔個股股價漲停，顯見市場對明年具備成長契機的個股，仍有高度興趣。

證券分析師黃漢成說，台股量縮起因於外資放假，但以目前大盤走勢來看，今天多頭資金集中在元宇宙、車用及第三代半導體，支撐大盤走穩。

不過，市場資金移轉到電子股後，貨櫃航運三雄萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價都收黑，航空類股的的華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 股價也都在平盤附近。

大型權值股表現相對穩定，台積電今日收盤上漲 6 元或 1%，收 606 元；鴻海 (2317-TW) 小漲 0.5 元，收盤價報 104 元；大立光 (3008-TW) 收盤下跌 15 元或 0.61%，收盤價報 2460 元。