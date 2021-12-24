〈台股盤前〉內外資提前卡位元月行情 有助站上萬八

台股指數昨日終場上漲 119 點，收在 17946 點，創今年 7 月中旬以來高點，隨著外資回補、投信持續加碼，而美股交易趨於清淡仍偏強整理，法人認為，台股繼續挑戰站上萬八可期，內外資提前卡位元月行情態度明朗。

三大法人昨日同步買超，合計達 197.42 億元，其中，外資呈現連 3 買，買超 180.23 億元，投信買超金額較過去幾個交易日下滑，僅 1.8 億元，已是連 8 買，並創 10 月以來最長連續買超，而自營商也轉為小買 15.9 億元。

美股方面，由於市場對 Omicron 疫情擔憂緩解，且美國發布一系列樂觀的經濟數據，美股四大指數同步上漲，標普更刷新新高紀錄。

道瓊指數上漲 196.67 點或 0.55%，收 35,950.56 點；那斯達克指數上漲 131.48 點或 0.85%，收 15,653.37 點；標普 500 指數上漲 29.23 點或 0.62%，收 4,725.79 點；費城半導體指數上漲 40.5 點或 1.04%，收 3,932.4 點。

中國最大晶圓代工廠中芯國際資深副總裁彭進公開表示，擴產狀況不如預期，8 吋新產能實際開出量較原訂目標大砍 35%，法人認為，此有利同樣在 28 奈米積極擴產的聯電受惠。

西安宣布封城，由於三星、美光均在西安有工廠，市場一度憂心影響，所幸最新 DRAM 報價並未明顯反映，現貨價甚至不漲反跌。

美系外資出具最新報告指出，面板終端需求持續改善，預期電視面板報價有望在明年首季落底，看好面板雙虎。

經濟部公布 11 月工業生產指數達 137.86，改寫歷史次高，製造業生產指數則創歷史新高達 141.16，月增 2.89%、年增 13.13%，連 22 紅，展望未來，經濟部預期，生產動能可望延續，估 12 月製造業生產指數將月增 0.3-2.3%、年增 7.3%-9.4%，全年則估年增 13.8%-14%。

法人認為，台股季線的扣抵值持續向下扣低，季線緩步墊高，惟目前指數近期處於低量，預估封關前大盤向上空間仍有限，但下檔月線也提供穩健的支撐力道，建議投資人持續關注歐美 Omicron 變種病毒疫情變化，以及西安緊急封城的後續影響。