〈台股盤中〉內資軋外資衝刺年底作帳 大漲百點逼近萬八

隨著美股反彈，再加上內資積極作帳，台股加權指數今 (23) 日續強，以小漲 29 點開出後，早盤最高來到 17960 點，漲點超過 130 點，在外資逐漸進入放假模式之際，內資展現拉上萬八的積極動作，預估成交值 2700 億元左右，略較昨日放大。

不過，中國西安封城造成的影響尚未反映，後續影響仍有待觀察。以族群來看，今日電池族群表現相當強勢，立凱 - KY 攻上漲停，康普和長園科漲逾半根停板，美琪瑪漲逾 3%。

晶圓代工和矽晶圓相關業者表現也不俗，台勝科、茂矽均漲超過半根停板，中美晶、環球晶和合晶漲 4% 上下，漢磊漲逾 2%。

印刷電路板材料商中，鉅橡漲停，榮科、聯茂漲 4% 上下。LED 族群同步轉強，光磊漲停，兆遠漲逾 8.5%，鼎元漲半根停板，光鋐漲逾 3%，立碁漲 3%。

整流二極體相關業者同步偏強，朋程漲半根停板，強茂漲逾 2.5%，麗正、台半和德微漲近 2%。至於日前強勢的遊戲族群轉弱，辣椒跌超過 6%，網龍跌 3%，大宇資跌 2% 之上，華義、昱泉、傳奇和智冠均遭壓在盤下。

個股方面也不少各自表現，太空梭、益安、禾昌、建舜電均鎖住漲停，泰鼎 - KY、湧德漲逾 7%，晟銘電、圓剛、麗臺、台勝科漲逾 6%，嘉晶、鼎元、同致、青雲和映泰漲超過半根停板。

開盤近一小時，共有 15 檔鎖住漲停板，合計上漲家數超過 1100 家。

元大投顧指出，由於美國目前平均每天染疫的民眾較上月高出 50%，市場對於 Omicron 變種病毒的恐慌加劇，讓美股近期陷入較大的震盪，為今年的耶誕行情蒙上較大的不確定性，不過，台股逆勢抗跌，下檔明顯有撐。

儘管大盤量能萎縮，可用之兵仍不少，目前每日漲停板家數仍遠高於跌停板，顯示台股的多頭派對並未結束，本波由內資主導的行情仍有望延續，目前大盤距離萬八僅一步之遙，只要稍加補量仍有望再戰新高。

元大投顧強調，近期維持高檔強勢整理的的台股，不排除在美股正式回穩之後再戰高 點，建議投資人維持基本持股，靜待更明確的攻擊訊號再作加碼。