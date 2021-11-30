〈生技論壇〉翁啟惠：產業趨勢從疾病延伸至大健康 需ICT產業加入支持

國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠今 (30) 日表示，生醫產業已經從疾病擴展到個人化、早期預防等大健康領域，尤其診斷預防提升最快速，若 ICT 等高科技業者加入，將能帶動產業創新發展。

對於生技產業趨勢，翁啟惠表示，產業已經從疾病治療發展至個人化精準醫療，包括治療、早期檢測、預防和保健的精準健康；據統計，由於人口老化帶動醫療支出持續上升，精準醫療產業從 2018 年的 10.6 兆美元，2030 年將達到 15 兆美元，其中，早期診斷、預防保健也將從 1 兆美元提升至 4 兆美元。

翁啟惠指出，精準健康產業需要醫療與高科技結合，來增加產品效率和精準度，如導入 AI、IoT、5G、8K、雲端、遠距、視訊等，看好 ICT 產業是翻轉醫療與健康科技及產業的關鍵，因此數位醫療、精準醫療、遠距醫療、健康照護、精準健康及預防醫學都是未來趨勢。

翁啟惠舉例，全球過半的醫療面板是在台灣生產，但過去國內面板廠把產品銷往海外，而台灣醫療院所卻再以數倍的價格向國外購買醫療級監視器，目前生策會翻轉此現象，其中，友達 (2409-TW) 的產品打入台大醫療體系，也是 ICT 與醫療合作的成果。

生策會副會長楊泮池補充，1975-1990 年為探索期，當時重組蛋白產品上市、基因重組技術誕生、單株抗體起步，奠定後續產業發展；1990-2000 年產業進入成長期，臨床試驗發展加速，包括人源抗體技術成熟、單株抗體產品上市，以及細胞治療、基因治療、ADC 等新技術研發起步。

2000-2015 年則是創新技術加速成長期，新技術包括 CAR-T、基因治療、溶瘤病毒、ADC、雙抗、RNA 等，同時推進 CRISPR、TCR-T、TILs 等新一代療法研發起步；2015 年發展至今則來到產業成熟期，過去研發技術包括 CAR-T、RNA、ADC 等均有成果出現。

楊泮池認為，精準醫療目標族群應在健康與亞健康族群，該族群為產業藍海，近年美國 FDA 陸續審查多項 AI 相關的醫材認證，如 AI 癌症病理檢測與診斷系統、AI 驅動智慧導管系統等。