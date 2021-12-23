權王回神 台股漲119點收17946點 創5個月收盤新高

美股周三全面收高，加上內資積極作帳，帶動台股今 (23) 日一度攻上 17960 點，台積電、聯發科領軍電子股走強，終場上漲 119.83 點，收在 17946.66 點或 0.67%，儘管外資提前放假，但成交量能上升至 2751.87 億元，近期仍有機會挑戰萬八大關。

櫃買指數上漲 0.64%，收在 233.35 點，成交值 907.47 億元，上市櫃量能合計 3659.34 億元。

台積電今天股價回神、開高走高，終場上漲 1%，收在 606 點；聯發科同步扮演撐盤要角，漲幅為 1%，終場收 1095 元；國巨、台達電、研發等電子指標股漲勢也相當凌厲；不過，大立光、瑞昱、友達等則震盪收跌。

晶圓代工及矽晶圓相關廠商普遍表現不俗，中美晶及子公司環球晶均大漲 4-5%，茂矽更直逼漲停價，台勝科、合晶、漢磊等同布吸引法人青睞。

中國西安封城造成的影響尚未反映，後續影響有待觀察。以族群來看，電動車電池題材人氣高檔，AES-KY、立凱 - KY 聯袂攻上漲停，康普、長園科、美琪瑪等材料供應商也表現強勢。

傳產方面，航運股續弱，貨櫃三雄震盪走跌，其中以萬海跌近 2% 最重；鋼鐵股方面，由於中鋼明年 1 月、首季開跌盤，族群普遍走低，中鋼構、春源、千興等下挫 1-3%；台塑集團為多頭指標，台塑、台塑化雙雙上漲超過 1%，南亞、台化也表現不俗。