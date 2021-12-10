〈新股IPO〉股神巴菲特投資的Nubank掛牌首日飆近15% 市值直逼520億美元

「股神」巴菲特投資的巴西數位銀行 Nubank(NU-US) 周四（9 日）登陸紐交所，掛牌首日收高近 15%，以將近 520 億美元躍居巴西市值第三高上市公司，排名在巴西石油 (Petrobras) 與淡水河谷 (Vale) 之後。

Nubank 終場上漲 14.78% 至每股收 10.33 美元，盤中一度大漲 20%。該公司周三以每股 9 美元價格發行 2.89 億股，落在原定區間 8 至 9 美元的高標，總共募得 26 億美元，代號為「NU」。

彭博援引知情人士消息報導，巴菲特在此次首次公開發行 (IPO) 中購買 10% 的股份，對此巴菲特未置評。路透也引述一位知情人士報導，Nubank 被超額認購 8 倍。

Nubank 上市不僅一舉超越市值 380 億美元的巴西最大銀行 Itau Unibanco Holding SA，成爲拉丁美洲市值最高的金融機構，也趕過羅賓漢 (HOOD-US)、SoFi(SOFI-US)、Chime 三家美國的金融科技公司。

Nubank 的股東除巴菲特外，其他股東也大有來頭，包括紅杉資本（Sequoia Capital）、Tiger Global Management、軟銀拉丁美洲基金（SoftBank Latin America Fund）。

紅杉資本全球合夥人、Nubank 董事會成員 Douglas Leone 說：「Nubank 是我們希望能長期持有的股票之一，目前的重點是確保 Nubank 能替拉丁美洲客戶提供更好的服務。」

Nubank 公司創始人兼執行長 David Velez 表示，公司在巴西的業務於今年上半年已實現獲利，未來將繼續專注巴西、墨西哥、哥倫比亞三個市場。此次 Nubank 上市的承銷商為摩根士丹利、高盛、花旗集團與 NuInvest。