馬斯克稱已經賣了「足夠多」股票 抨擊加州稅收過高

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (21 日) 受訪表示，他已經賣出了「足夠的股票」，以實現他出售特斯拉 10% 股份的計畫。

馬斯克繼去年將公司總部從加州搬到德州後，本月繼續猛烈抨擊加州「稅收過高」。

在馬斯克於 11 月 6 日表示，如果 Twitter 用戶投票同意，他將出售 10% 個人持股後，特斯拉已經由歷史高點附近下跌約四分之一。

數據顯示，馬斯克周二又賣出 583611 股特斯拉股票，估值約為 5.28 億美元。這使得他出售的股票總數達到 1350 萬股，約為他此前承諾出售股票的 80%。

他接受網站 Babylon Bee 採訪時表示，已經賣出足夠多的股票，以達成 10% 的目標，外加行使期權的費用，「我在這一點上盡量做到了字面意思」。

當被問及是否因為 Twitter 投票而出售股票時，他表示，「無論如何」，他都需要行使明年到期的股票期權。他還補充稱，他賣出了額外的「增量股票」，以接近 10% 的目標。

馬斯克稱，出售的 1350 萬股中，有 806 萬股是為了交納與行使期權相關稅金而出售的。馬斯克周日表示，他今年將支付超過 110 億美元的稅款。

他批評，加州曾經是充滿機遇的土地，現在變得愈來愈「過度監管、過度訴訟、過度徵稅」。