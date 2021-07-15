奇景贊助tinyML Vision Challenge競賽 加速電腦視覺應用發展

奇景光電 (HIMX-US) 今 (15) 日宣布，贊助 tinyML 基金會主辦的 tinyML Vision Challenge 競賽，將 tinyML 電腦視覺技術推進到開發者社群，該競賽預計頒發獎金 6000 美元和額外獎品，以鼓勵參與者，並吸引更多不同領域的機器學習專家來共襄盛舉，參與機器智慧學習。

奇景表示，tinyML 基金會為非營利組織，主要支持與培育快速成長的超低功耗機器學習技術，以應用在智慧邊緣裝置中，奇景和該基金會有共同願景，期望 tinyML 技術實現擁有數萬億個分散智慧裝置的新世界，讓裝置在超低功耗和電池供電條件下，利用電腦視覺或其他感知技術，看到或感知到物件，並給予準確識別和分類。

奇景認為，為加速新興的 tinyML 領域發展，開發者和產業間開放知識交流非常重要，因此，該項 tinyML 視覺挑戰賽，藉由領先的工業機器學習或智慧感測平台，如奇景提供的其低功耗邊緣裝置，支持來自世界各地參與的開發者，利用電腦視覺上的專業知識，構建和運行深度學習神經網路，操作在實際的工作環境中，解決業界面臨的問題及挑戰。

奇景智慧感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景藉由對 tinyML Vision Challenge 競賽提供領導階層級 (Executive-Level Sponsorship) 贊助，顯現公司致力吸引全球開發者，並使 tinyML 社群的影響範圍多樣化。

同時，透過奇景作為競賽評審委員的參與，擴大贊助這場有價值且影響力的競賽，公司也將持續展示對開發領先的超低功耗機器學習的奉獻。

tinyML 視覺挑戰賽 4 月起報名，截止日期為 8 月 20 日。