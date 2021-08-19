〈房產〉交通機能改善及都更議題帶動 新北樹林房市交易熱

疫情衝擊新北市房市交易量，但房仲業者統計發現，新北市樹林區房市漸趨熱門，就 2021 年 7 月的買賣移棟數來看，樹林區的交易量卻絲毫不受影響，跟 6 月相比成長 32%，與去年同期相比更是大幅成長 89%，與土城區同列爲 7 月移轉年成長兩大行政區，其中與交通機能的改善及市區的更新高度相關。

房仲業者分析，捷運萬大線第二期工程將於 2028 年底完工，樹林除了有板橋交界處的 LG14 溪洲站，還有 L15 到 L20 六站貫穿整個樹林區，連接到迴龍站，銜接新莊整區，交通機能補強之後，都市發展將蓬勃發展，因此交易量開始大幅成長。

東森房屋樹林溪崑加盟店店東楊瓊芬指出，樹林原有的街道跟公家機關都小，但近年政府機關開始進行整合跟重建，預計 2026 年新的行政園區就會完工，包含舊商圈的菜市場都重新規劃水溝都蓋起來，整體市容上與居住品質都將大幅改善，

樹林區目前樹新路秀泰影城周邊，有大型建案有 Super 系列開發四期共有 2000 戶，目前每坪大約是 35 萬元左右，楊瓊芬說，這一區除了社會住宅，還有公托、幼托、警察局，在新建案帶動之下，附近中古大樓一坪約在 27-30 萬元之間。

此外，新北樹林的熱區還有樹林後站跟舊酒廠區，樹林後站的新建案弘華富美開價已經站上 4 字頭，舊酒廠區也就是現在的科技園區，有億光電子 (2393-TW) 進駐，附近新建案樹林學府，一坪開價 38- 42 萬元，一推出就完銷。

房仲業者也指出，樹林在地人多，像在復興路一帶，就有地主陸續在自建，現在每坪開價 42-46 萬元，而言中古大樓每坪成交價約 25 萬元上下。