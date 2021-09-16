〈房產〉市況轉變 大台北危老推案量已超越都更

據市調機構統計，大台北地區今年截至 9 月 15 日止，都更推案量約 852 億元，反觀危老推案量已至 854 億元，不僅超越去年全年推案量，與都更推案量「黃金交叉」。

住展研發長何世昌表示，雖然危老重建需要百分之百所有權人同意，但因容積獎勵明確、程序簡便等諸多優勢，已成為民間老屋重建的新寵，並且出現排擠效應，未來都更推案量能恐會遭危老逐漸侵蝕。

何世昌認為，目前危老推案量稍微超過都更，但若北市指標都更大案如「元利森活莊園」、「Diamond Tower 鑽石塔」能夠陸續開賣的話，都更推案量將可反敗為勝，今年都更推案量還能暫時保持領先。不過，因民間開發商與屋主普遍喜歡改建程序快又簡便的危老，未來都更版圖愈來愈小，恐是勢之所趨。

住展統計顯示，今年截至 9 月 15 日止，都更推案量約 852 億元，比去年同期 1413 億元萎縮近 4 成，全年推案量已篤定比去年衰退。然而，危老推案量卻蓬勃成長，近期在「序東騰」、「敦仰」等指標案接力開賣挹注之下，將案量一舉推升至 854 億元，不僅已超越去年全年推案量 554 億元，更微幅超車都更。

何世昌分析，危老因容積獎勵明確、程序簡便快速、無最小基地面積限制，且整合鄰地又能獲得容積獎勵等諸多優惠條件，吸引民間大舉投入，所以推案量逐年成長。由於危老重建效率極快，甚至出現部份已整合完成的都更案「棄都更轉危老」，都更推案量能明顯遭受危老排擠，二者的天秤逐漸往危老傾斜。

今年台北市 12 個行政區中，每一個行政區都有危老案開賣。都更重建條例推行了 20 年時間，才在 2020 年達到台北市「每區有新案」的成就，但危老卻只花了 5 年就解鎖這項成就。不僅如此，今年台北市所有行政區中，有高達 9 個行政區危老建案數高於都更建案數

新北市危老雖然相對較少，但建案數量也是年年增長。甚至，今年林口新市鎮更已推出首宗危老案「璞園 ‧ 學」，這不僅可能是全台新市鎮第一件危老案，更代表林口新市鎮開發至今已超過 30 個年頭。

何世昌指出，從產品面觀察，都更因基地面積較大，通常規劃中大坪數、或者 2-4 房型。危老今年雖有部份建案也規劃中大坪數，但大多數危老案因基地條件侷限，多規劃為小宅，主流產品與都更產品南轅北轍。而隨著危老案與日俱增，危老重建已成為目前台北市小宅最主要的供給來源。