〈中信投資展望〉明年台股呈大區間橫盤震盪、聚焦10大產業

中國信託證券投顧今 (10) 日召開 2022 年投資展望說明會，預期明年全球經濟維持緩步復甦，而台股整體獲利將趨於持平，全年台股將呈現大區間橫盤震盪，中信投顧總經理陳豊丰表示，明年看指數意義不是很大，而是產業和個股呈現百花齊放，可聚焦十大產業。

陳豊丰不諱言，中信投顧預估明年台股整體獲利將趨於持平，其中，上市總獲利衰退約 1.3%，自 3.95 兆元下降至 3.89 兆元，不過，上櫃業者的成長活力可期，預估櫃總獲利成長約 16.3%，由 0.24 兆元提升至 0.28 兆元。

中信投顧進一步盤點明年十大熱門趨勢產業，包括電動車、第三代半導體及投資循環分析、矽智財與智慧物聯網、元宇宙、雲端伺服器，非電族群則有金融股、新零售、金融科技和航空業。

其中，電動車是國內新興的重點產業，未來電池、電機和電控相關系統衍生出的商機相當可觀，包括電池材料、電池管理系統 (BMS)、馬達、充電槍 (樁)、中控系統，以及各式電子零組件及第三代半導體元件，如金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 和絕緣柵雙極電晶體 (IGBT) 等。

另外，車用電子和資料中心則是未來半導體應用趨勢，元宇宙、金融科技等新應用，將帶動矽智財和智慧物聯網的發展，由於新增晶圓代工產能主要集中於 2023-2024 年開出，預料晶圓代工供需吃緊將延續至明年。