馬斯克本週第二度賣出特斯拉股票 再套現近246億元

據報導，美電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 馬斯克持續履行賣出 10% 特斯拉持股的目標，在本週第二度拋售特斯拉持股，拋股完成比例已經達到 75% 以上。

根據週四 (16 日) 的監管文件顯示，馬斯克再賣出 934,091 股特斯拉股票，進帳逾 8.84 億美元。目前累計已脫手 1,290 萬股特斯拉股票，合計套現將近 136 億美元，拋股完成比例超過 75%。

自 11 月 6 日馬斯克在推特上讓網友投票是否應該出售 10% 的特斯拉持股以來，他持續在售股套現。在不考慮可行使選擇權的情況下，馬斯克的 10% 持股門檻代表約 1700 萬股。

他 9 月曾表示可能在年底前執行一大筆選擇權，已經排定計畫，接著 11 月第一個周六 (11 月 6 日) 上推特問粉絲是否該賣股、並獲得肯定答案之後，隔兩天就開始賣出股票。

特斯拉股價自 11 月 4 日的高點已經下跌了 25%。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克目前以 2430 億美元的身價穩居全球首富。

馬斯克目前除了是特斯拉執行長之外，還是火箭公司 SpaceX 的創辦人兼執行長，並創辦了研發腦部晶片的新創公司 Neuralin，以及鑽挖隧道的公司 The Boring Company。

馬斯克先前曾在推文上說，自己正考慮辭掉工作，成為一名全職網紅，但沒有其他具體說明，不過他依舊詢問了網友意見，也再度引起話題。

美國時代雜誌周一評選 2021 年風雲人物為馬斯克，以「超越地球，延伸到外太空」形容他的影響力。報導指出，馬斯克的 SpaceX 掌握美國宇宙飛行未來，特斯拉掌握電動車市場的三分之二，而且他在太陽能、加密貨幣、人腦植入晶片等都是玩家，一言一行動輒引發股市波動。