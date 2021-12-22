第三屆和泰公益夢想家26日成果發表 疫情下為社會挹注正向轉動力量

和泰集團 (2207-TW) 長期關注青年培力議題，自 2019 年舉辦第一屆和泰公益夢想家活動，以企業攜手青年一起做公益方式，與青年共同實踐公益夢想藍圖，儘管今年受疫情影響，仍展開第三屆和泰公益夢想家計畫，將於 12 月 26 日舉辦成果發表會。

和泰說明，此次發表會中，隊伍將分享 5 個月來在疫情下的公益行動成果，當天也將由 5 位輔導顧問選出 3 隊特別獎 (公益實踐獎、社會影響獎、議題洞察獎)，鼓勵隊伍在疫情期間，持續擴散公益力量。

和泰進一步指出，在本土疫情爆發後，號召第一屆和第二屆的和泰公益夢想家們，持續在疫情下關懷需要幫助的對象，了解他們是否需要更多的協助。

同時，和泰仍展開第三屆和泰公益夢想家計畫，持續邀請教育部青年發展署擔任活動指導單位，與非營利組織 (NGO) 國際城市浪人育成協會合作，結合產官學三方的資源，輔導學生完成疫情時代下的公益夢想和實作行動。

輔導顧問透過兩次線上回饋，提供隊伍實作行動的建議與方向。(圖：和泰車提供)

和泰車此次邀請 5 位教育社創領域的專家擔任輔導顧問，包括教育部青年發展署副署長王育群、台灣大學社會工作學系教授馮燕、天下雜誌調查中心總監熊毅晰、Impact Hub Taipei 營運長張士庭，以及和泰汽車 CSR 委員會委員黃文瑞，以輔導學生學習規劃在疫情時代下的公益行動。

和泰公益夢想家「文輔華語文教學志工隊」在疫情下透過線上的方式舉辦工作坊，持續擴散公益力量。(圖：和泰車提供)

而第三屆和泰公益夢想家 5 組隊伍，在展開公益行動前，透過兩次的線上點評回饋，向 5 位輔導顧問簡報說明在疫情下幫助的對象、議題和行動解方，輔導顧問也為隊伍進行提案的點評與回饋，提供隊伍實作行動的具體建議與方向。

和泰強調，公益夢想種子具體化為協助隊伍在提案企劃和公益執行上更有效益和影響力，依據各隊伍關懷主題和對象，協助配對該領域的輔導業師，讓業師給予公益實作行動的建議，幫助隊伍實踐更聚焦、更具公益效益的行動。

和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」觀念，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，除了攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家，導護裝備捐贈邁入第 11 年，累積以捐贈 11 萬套，同時，還有連續 11 年捐贈和泰號捐血車、一車一樹達成種植 50 萬棵里程碑等公益行動，使和泰集團連續 7 年榮獲天下永續公民獎。

和泰表示，未來將持續整合和泰集團公益資源，擴大影響力，成為汽車產業 CSR 的標竿企業。