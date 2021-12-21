和泰車捐贈第12台和泰號捐血車 估每年擴大募集2.5萬袋血

TOYOTA、LEXUS、HINO 台灣總代理和泰汽車 (2207-TW) 多年來致力於汽車本業相關的公益活動，委託關係企業和泰車體製造打造第 12 台全新和泰號捐血車，今 (21) 日捐贈予台中捐血中心，於 TOYOTA 中台中營業所正式啟用，未來將服務中部的捐血人，預計每年可再擴大募集 2.5 萬袋血。
和泰車說明，各地捐血中心都有捐血車的需求，但大型捐血車打造費用昂貴，一輛捐血車要價近 700 萬元，因此，為提供國人優質的採血環境，自 2011 年起每年運用代理銷售的 HINO 大型車，並配備先進的採血設備，打造和泰號捐血車並贈與各地捐血中心，統計連續 11 年來捐贈的捐血車已服務超過 75 萬人、採血 150 萬袋。
和泰車捐贈的捐血車占全台捐血車數量約 17%，是國內捐贈最多捐血車的企業，除了捐贈捐血車外，2012 年起每年舉辦全台捐血活動，投入集團人力、捐血贈品和廣宣資源，累計舉辦超過 1,400 場捐血活動，超過 7 萬人踴躍捐血。
和泰車指出，今年本土疫情發生後，因民眾減少出門，各地捐血中心血液安全庫存量迅速下滑，陷入缺血的緊急狀態，為舒緩血荒，舉辦「和泰集團一日捐血串聯活動」，動員全台 12 台和泰號捐血車，於各縣市 TOYOTA 營業所設立捐血站，號召集團同仁、經銷商、車主和大眾踴躍挽袖獻出熱血，用實際行動支援全台醫療。
和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸，積極發展多元的公益活動回饋社會，除了捐血車捐贈、號召捐血活動之外，並攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、導護裝備捐贈邁入第 11 年並累積捐贈 11 萬套、一車一樹達成種植 50 萬棵里程碑等公益行動，今年已連 7 年榮獲天下永續公民獎。
和泰車強調，未來也將持續攜手集團企業和全台經銷商投入公益，成為汽車產業 CSR 的標竿企業，並拋磚引玉帶動更多企業及大眾一起響應公益活動，發揮正向影響力進而擴散到台灣每個角落。