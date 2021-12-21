和泰車捐贈第12台和泰號捐血車 估每年擴大募集2.5萬袋血

TOYOTA、LEXUS、HINO 台灣總代理和泰汽車 (2207-TW) 多年來致力於汽車本業相關的公益活動，委託關係企業和泰車體製造打造第 12 台全新和泰號捐血車，今 (21) 日捐贈予台中捐血中心，於 TOYOTA 中台中營業所正式啟用，未來將服務中部的捐血人，預計每年可再擴大募集 2.5 萬袋血。

和泰車說明，各地捐血中心都有捐血車的需求，但大型捐血車打造費用昂貴，一輛捐血車要價近 700 萬元，因此，為提供國人優質的採血環境，自 2011 年起每年運用代理銷售的 HINO 大型車，並配備先進的採血設備，打造和泰號捐血車並贈與各地捐血中心，統計連續 11 年來捐贈的捐血車已服務超過 75 萬人、採血 150 萬袋。

和泰車本部長劉松山 (左二)、血液基金會執行長魏昇堂 (右二)、 中部汽車總經理王永和 (左一)、台中捐血中心林冠州主任 (右一) 剪綵儀式合影。(圖：和泰車提供)

和泰車捐贈的捐血車占全台捐血車數量約 17%，是國內捐贈最多捐血車的企業，除了捐贈捐血車外，2012 年起每年舉辦全台捐血活動，投入集團人力、捐血贈品和廣宣資源，累計舉辦超過 1,400 場捐血活動，超過 7 萬人踴躍捐血。

和泰車指出，今年本土疫情發生後，因民眾減少出門，各地捐血中心血液安全庫存量迅速下滑，陷入缺血的緊急狀態，為舒緩血荒，舉辦「和泰集團一日捐血串聯活動」，動員全台 12 台和泰號捐血車，於各縣市 TOYOTA 營業所設立捐血站，號召集團同仁、經銷商、車主和大眾踴躍挽袖獻出熱血，用實際行動支援全台醫療。

中部汽車同仁熱情響應和泰集團一日捐血串聯活動。(圖：和泰車提供)

和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸，積極發展多元的公益活動回饋社會，除了捐血車捐贈、號召捐血活動之外，並攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、導護裝備捐贈邁入第 11 年並累積捐贈 11 萬套、一車一樹達成種植 50 萬棵里程碑等公益行動，今年已連 7 年榮獲天下永續公民獎。

和泰車強調，未來也將持續攜手集團企業和全台經銷商投入公益，成為汽車產業 CSR 的標竿企業，並拋磚引玉帶動更多企業及大眾一起響應公益活動，發揮正向影響力進而擴散到台灣每個角落。