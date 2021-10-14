進口改款車連發 和泰車看Q4車市旺上加旺

國內車市買氣強強滾，9 月掛牌數衝破 4.1 萬台創 16 年來同期新高，和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 今 (13) 日最新發表 ES 改款，而汎德永業 (2247-TW) 代理的 BMW 熱銷車款 X3、X4 也將於第四季推全新改款，保時捷主力車款 Macan 全新改款預計第四季抵港交車，和泰車看好，第四季整體車市有望旺上加旺。

和泰車指出，夏季銷售旺季在疫情影響下，遞延至 9 月發酵，進入第四季後又迎來傳統旺季，營運有望一路熱到年底，目前的問題是進口車款缺車、交期長。

和泰車統計，TOYOTA 等待交車台數已超過 4000 台，較上月大增 50%，而 LEXUS 等待交車台數也達 900 多台，較上月成長 40%，目前車主須等待 1-2 個月甚至更久。

隨著在手訂單陸續交車再加上新訂單持續湧入，和泰車預期，反映在營收上的遞延效應不排除將延至明年第一季，屆時 2-3 月營收淡季不淡。

LEXUS 全新小改款 ES，售價 171 萬元起，較改款前漲價約 2-3 萬元，對此，和泰車也回應，價格是配備升級，包括加裝空氣清淨系統、全新鋁圈、後懸吊剛性強化及重新調校，同時全面標配 LEXUS LINK 智能車載系統等，實際上加裝新配備的總價值超過調整價格。

而汎德永業指出，第三季雖有疫情因素干擾，但豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，受疫情影響較小，且目前進口車的配額供應穩定，新車供貨無虞。

汎德永業強調，隨著國內疫情趨緩，銷售展示暨服務中心人流、訂單數、維修保養業績均已恢復疫情前的水準，BMW 長年熱銷車款 X3、X4 將於第四季推出全新改款，目前新車款預收單皆相當踴躍，同時，保時捷主力車款 Macan 全新改款第四季抵港交車，在車型戰力全面提升下，預期皆將進一步推升新車銷售表現。