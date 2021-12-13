〈大同高層異動〉新經營團隊下周定案 鍾依文擬回鍋接任總座 沈柏延出任執副

大同 (2371-TW) 預計下周二 (21 日) 召開董事會並選出新經營團隊，尚志資產董事長王光祥有意接任董事長，大同子公司精英 (2331-TW) 董事長鍾依文則有望回鍋接任總經理，另外，懸缺多時的執行副總經理則確定由子公司大世科 (8099-TW) 董事長沈柏延出任。

王光祥指出，鍾依文與沈柏延算是大同老班底、舊經營團隊，若順利接下董事長職務，將全面開發土地，以及發展綠能、電動巴士等，此外，大同已經 20 年未發股利，不能讓股東再等，要用最短時間實現發放股利的承諾。

鍾依文去年底接任大同總經理後，任職約半年轉任精英董座，他表示，下禮拜董事會決議後，會再回來大同，短短一年內，進出同一家公司兩次在企業很少見，後續將按照集團計畫提升營運表現。

鍾依文指出，由於過去與經營團隊接觸過，並建立革命情感，預期接下來不會有磨合期，按照原本的擘劃進度執行，大同將會持續獲利，不會是平緩成長，而是顯著增加，成長曲線可以期待。

沈柏延指出，大同已經從谷底走出來，加上自己是很好的二把手，重責就是讓老闆賺錢，目前共有三大方向要執行；第一，重整旗下 9 大事業部與子公司，產品、服務、技術、市場定位、流程整合等都將重新聚焦，同時提升數位系統。

第二，內部組織也會進行調整，並提出合理的薪酬；第三，大同將切入高成長商機，帶動獲利成長，包括太陽能、儲能、數位轉型等，以及擴大馬達、電力等利基型產品。