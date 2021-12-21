外資回補百億元加碼金融、航運 反手砍面板雙虎近6萬張

台股今 (21) 日在當沖降稅延長利多加持下，終場大漲 120.16 點，收復所有均線，三大法人同站買方合買 149.39 億元，其中，外資回補台股逾百億元，鎖定航運、金融族群加碼，但反手合砍面板雙虎友達、群創近 6 萬張。

期貨方面，外資今日減碼 1210 口空單，空單未平倉口數降至 25413 口，投信加碼 513 口多單，多單未平倉口數來到 840 口，自營商則減碼 671 口多單，多單未平倉口數來到 15069 口。

外資繼昨日提款台股近 200 億元後，今回頭買超 106.52 億元，鎖定航運、金融族群，開發金買超 34360 張居冠，陽明、長榮則各有 13616、9544 張分居二、三名，兆豐金、台新金、富邦金也各有 4744、4580、4549 張，金像電、福懋、英業達、彩晶等也入列前十大買超標的。

賣超方面，外資大砍面板雙虎群創、友達各 44665 張、15184 張，中鋼也有 16526 張，大同 12004 張、大成鋼 11058 張等均破萬張，其他則依序為聯強、長榮航、華航、中鴻、宏達電等。

投信則積極為年底作帳，今日再買超 31.39 億元，並與外資上演「你丟我撿」戲碼，觀察投信買超標的，大買中鋼 34635 張，聯強 14515 張、中鴻 13789 張、群創 8190 張等，均是外資調節對象，其他買超標的還有裕民、亞泥、宏碁、彩晶、南紡、聯詠等。

另一方面，投信大砍開發金 44987 張，也與外資對作，福懋則有 13928 張居次，其他賣超標的則依序為京城銀、友達、大同、潤泰全、緯創、英業達、大聯大、兆豐金等。