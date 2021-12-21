電金傳權值回神 台股漲120點收17789點 收復所有均線

美股四大指數周一重挫，但台股今 (21) 日在聯發科、聯電等電子權值股領軍下，加上當沖降稅確定延長，強勢反彈逾百點，收復短期均線及月線，金融、傳產同步回神，指數一度站上 17800 點之上，終場上漲 120.16 點，收在 17789.27 點，成交值 2585.73 億元。

櫃買指數終場上漲 1.81 點或 0.79%，收在 230.28 點，成交值 848.69 億元，上市櫃成交值合計 3434.42 億元。

觀察晶圓代工廠表現，台積電今天表現平靜，一路在平盤附近拉鋸，終場小跌收 597 元；聯電傳出再度調漲全品項價格，漲幅約 5% 至 10%，打臉外資看衰前景，激勵股價反彈 1.1%，收 62.9 元；世界、力積電股價同步走揚，上漲 1-2%。

其他權值股方面，聯發科扮演撐盤主帥，早盤一度漲至 1110 元，挑戰前波高點，終場勁揚逾 3%，收 1090 元；國巨、廣達、瑞昱、矽力 - KY 等漲勢也相當強勁。台塑集團股中僅台塑化偏弱，台塑及台化均上漲超過 1%；沉寂多日的金融股，今天也普遍走高，富邦金、中信金約漲 1%。

光學元件大廠大立光獲天風證券分析師郭明錤看好，對中國一線手機品牌廠出貨可望大幅成長，吸引本土法人跟進喊買，目標價上調至 3000 元，激勵買盤湧入，今天盤中再現亮燈漲停，一度站上半年線，終場則收 2410 元，同時帶動光學族群走堅，玉晶光大漲近半根，亞光、佳凌、新鉅科、先進光等均表現不俗。

記憶體大廠美光第一季業績與第二季展望均優於市場預期，激勵盤後股價大漲逾 6%，台廠相關記憶體族群今天股價齊揚，南亞科、旺宏、華邦電三雄上漲 1-2%，NAND Flash 控制 IC 廠群聯漲近 2%，記憶體 IC 設計廠晶豪科、鈺創也都在盤上表現。