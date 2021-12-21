立院三讀當沖降稅延長3年 台股慶祝行情急拉漲逾百點

當沖稅率減半優惠年底將到期，立法院會趕在今 (21) 日三讀通過修正證交稅條例部分條文，當沖降稅延長 3 年，實施至 2024 年 12 月 31 日，稅率維持千分之 1.5。台股早盤一度翻黑，但在當沖降稅確定延長消息傳出後，隨即湧入買盤，激勵大盤漲逾百點，收復月線。

當沖降稅措施自 2017 年 4 月底實施迄今，現股當沖占上市櫃股票成交值持續上升，目前已達 4 成以上，據統計，台股 2016 年日均成交值僅 687 億元，2017 年受當沖降稅政策刺激增至 974 億元，2020 年衝上 1863 億元，股市成交量呈倍數成長。

為持續提升台股市場交易量及流動性，行政院會於 8 月中旬拍板通過財政部擬具的「證券交易稅條例」第 2 條之 2、第 3 條修正草案。立院財委會 10 月 13 日初審證交稅條例修正草案未獲共識，決議交付黨團協商；12 月 6 日黨團協商仍無共識，送請院會協商。

立法院長游錫堃於 12 月 14 日召集朝野黨團協商達共識，由各黨團簽署不復議同意書，依照行政院版本通過，今天立法院院會完成三讀程序，現股當沖稅率減半優惠將延長 3 年至 2024 年 12 月 31 日。

即將進入耶誕假期，外資提前放假，台股近來量能低迷，今天開盤小漲後隨即翻黑，但當沖降稅三讀通過消息傳出後，大盤迅速拉升，上漲逾百點，收復月線、5 日線，聯發科、聯電等電子權值股回神大漲，台塑集團及金融股同步撐盤。