普生腫瘤細胞檢測獲大型醫療中心採用 累計診斷數破千人

檢測醫材廠普生 (4117-TE) 今 (2) 日正式推出全自動及輕量型等兩款 CellBio 循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測系統產品，總經理林孟德表示，該產品已導入在壽險公司保單品項內，並獲大型醫療中心採用，累計診斷數超過千人。

CellBio 循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測系統產品，共有兩款產品，包括主打全自動、一次檢測 4 組樣本及全彩觸控式螢幕的 CellBio FX4 細胞檢測系統，以及適合小空間實驗室、一次檢測 2 組樣本的 CellBio a2000 細胞檢測系統。

林孟德指出，兩款產品只需抽取 7.5mL 血液，就能在非侵入性的採檢過程中，監測血液循環腫瘤細胞數量，並超過 90% 癌細胞捕獲率優於業界水準，操作時間不到 90 分鐘即可完成，有助評估藥物療效，訂定個人化治療方案。

林孟德表示，近年新冠肺炎疫情肆虐全球，帶動新一波檢測試劑商機發展，兩款產品已與壽險公司、醫療院所合作，累計診斷數達 1000-2000 例，另外也與耕莘、北醫等醫院合作執行臨床試驗，驗證檢測結果。

據研調機構報告指出，全球精準醫療市場快速發展，去年市場規模已達 524 億美元，預估 2027 年將突破千億元、達 1128 億美元，年複合成長率 11.5%。

普生自有品牌 oh care 歐克威爾品牌抗菌防護產品系列，也受惠疫情銷量不俗，此外，與克麗緹娜集團合作抑菌蛋白應用產品，也在中國通路鋪開銷售，推生中國地區營收比重。