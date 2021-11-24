〈新穎檢測布局〉因應國際布局 擬與國內外策略夥伴擴大產能

新穎生醫 (6810-TE) 總經理曾錙翎表示，目前產能最大 2 萬組，未來國際市場打開後，產能將供不應求，將積極尋求國內外策略合作夥伴，除了加快擴增產能速度，不排除與對方合作開發新項目。

新穎聚焦在創新型醫療檢測試劑研發、製造與銷售以及提供檢測服務，並鎖定糖尿病腎病變檢測市場，廠區位於新竹竹北，曾錙翎指出，預期未來 5 年，除了既有歐盟、馬來西亞認證外，將陸續取得台灣、新加坡、美國、墨西哥等產品認證，以目前產能 2 萬組來看勢必擴產。

曾錙翎坦言，公司要自建新廠，除了需要大筆費用，速度也較慢，目前傾向與國內外業者結盟成為策略夥伴，藉此加快量產速度外，也不排除與策略夥伴開發新品，如快篩等。

新穎海外市場透過與代理商合作，產品銷售至醫學中心、研究機構等，同時獲得當地意見領袖認可，其資訊有助申請健保給付，其中，新穎依循此模式，與歐洲藥廠洽談授權，且談判進入尾聲。

曾錙翎表示，診斷產品成為健康照護產業重要工具，也是落實精準醫療的基礎，加上傳染病檢測需求、人口老化及慢性病發生率持續提升，均帶動檢測診斷產品需求高漲。

據研調機構統計，2019 年全球體外診斷市場達 718.2 億美元，預估 2027 年市場規模將達 983 億美元，年複合成長率約 4.6%。