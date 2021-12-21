〈國票金娶安泰銀〉耐斯爆丁予嘉拿1700萬元退休金 質疑「被請辭」

國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 通過換股合併案，不過耐斯派股東魏憶龍今 (21) 日召開記者會披露，前總經理丁予嘉無預警在 12/2 股臨會當天請辭，但據了解，國票金給予最高可能達 1700 萬元的豐厚退休金，質疑丁予嘉是「被請辭」。

魏憶龍指出，國票金昨日正式將併購案向金管會送件，有鑑於讓金管會審查此案能夠正視國票金違法併購安泰銀的瑕疵，因此今天召開此記者會。

魏憶龍表示，據悉，國票金於 12/17 董事會決議時，已有董事明確提出除國票金控丁予嘉、安泰銀行丁予康兄弟檔的關係人交易外，亦查出國票金控董事的二親等血親持有安泰銀行股份，國票金控卻未處理、亦未依金控法第 45 條進行董事會重度決議，不僅程序上有違法之處，亦有違公司治理，實質影響公司及股東權益。

魏憶龍表示，對丁予嘉在學術界聲望很推崇，「被請辭」的質疑是官股提出，因為從未看過辭職書寫「某時」請辭，而丁予嘉於股臨會當天 8 點提出請辭，董事長 8 點半就批准，完全沒有慰留，這也很不尋常，另外，據了解，即使國票金對外表態是丁予嘉是主動請辭，但是國票金還給丁予嘉高達 1700 萬的退休金，質疑國票金用此金額補償，質疑丁予嘉是「被請辭」。

此外，魏憶龍表示，國票金控對利害關係人的清查迄未完成，另有董事亦提出樂天集團「參與」安泰銀行併購案涉及利害關係人的問題，國票金已經投資很多錢投資樂天銀行，一旦併購安泰銀後，會不會對樂天網路銀行產生資源排擠的效應，產生集團內的競業競爭，都值得商榷，顯示國票金控併購安泰銀行案中有許多疑慮。