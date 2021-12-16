Regeneron現有抗體療法對Omicron效力不佳 新抗體估明年Q1測試

美國製藥公司 Regeneron 周四（16 日）表示，其現行抗體雞尾酒療法對 Omicron 變種病毒效力減弱，不過目前正在開發新的抗體對抗該變種病毒，將於明年第一季進行測試，利空消息影響股價開盤跌逾 2%。

Regeneron 執行長 Leonard Schleifer 受訪時表示，公司計劃在 2022 年第一季進行新的抗體測試，並與美國食品藥物管理局（FDA）合作，以便新抗體雞尾酒療法能盡快獲得批准。

Schleifer 也說，雖然抗體雞尾酒療法雖然對 Omicron 效力減弱，但對目前的 Delta 病毒仍然有效，並表示會在下一個變種病毒出現前，盡可能找到更佳的抗體。

Regeneron 的抗體雞尾酒療法是透過靜脈注射，藥物會瞄準病毒的棘蛋白，阻止其入侵人體細胞，然而目前的 Omicron 有超過 30 個棘蛋白突變，讓該療法效力大打折扣。

哥倫比亞大學的 David Ho 博士與科學家團隊研究發現，目前臨床使用的四種抗體雞尾酒療法對 Omicron 效力有限，紛紛出現效力減弱或無效的狀況，不過該項研究尚未經過同業審查。

另一方面，輝瑞 (PFE-US) 與 Merck(MRK-US) 的新冠口服藥在預防患者重症住院的有效率分別達到近 90% 與 30%，兩家公司也已向 FDA 申請緊急使用授權。

Omicron 目前占美國整體新冠感染病例 3%，不過在紐約與紐澤西占 13%，抗體雞尾酒療法對減輕醫療保健系統負擔具關鍵作用，美國公共衛生官員擔心，隨冬季腳步逼近 Omicron 與流感病毒可能引起一波感染，恐對醫療保健系統造成衝擊。

Regeneron(REGN-US) 股價受負面消息影響，周四開盤下跌 2.25%，每股暫報 643.14 美元。