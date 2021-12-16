英國單日新增7.8萬確診創新高 Omicron患者再添4671人

英國當局 15 日表示，該國單日新增約 7.8 萬例 COVID-19 確診，改寫 1 月 8 日約 6.8 萬例的歷史紀錄，且隨著新變種病毒 Omicron 的確診案例激增，英國政府擔憂醫療資源將難以應付。

英國衛生當局宣布 15 日新增 4671 例 Omicron 確診個案，相關案例累計約 1 萬例。倫敦的確診案例中，推測約有 6 成都和 Omicron 有關。有鑑於此，英國政府正急於推動 18 歲以上民眾接種追加劑。

英國在今年 1 月時有近 4 萬名的 COVID-19 患者住院治療，目前已降至 7000 多人。過去單日死亡案例曾高達 1820 人，而目前已有多日都是 100 人左右。隨著疫苗覆蓋率提升，重症化現象得以有效控制。

雖然有看法指出 Omicron 引發重症的機率不高，但是確診人數若增加，勢必有一定比率的重症患者出現。英國首席醫療官惠提 (Chris Whitty) 表示，在耶誕節過後，Omicron 的住院患者恐會增加。

鄰國的法國政府表示 15 日新增約 6.57 萬件確診，是 2020 年 11 月以來的高水準。依照歐洲疾病預防管制中心 (ECDC) ，截至 15 日為止，歐盟 27 個成員國已發現 2629 例 Omicron 確診。