〈美股熱門股〉甲骨文砸283億美元買Cerner引監管擔憂 跌逾5%

甲骨文 (ORCL-US) 同意約 283 億美元價格收購電子病歷公司 Cerner，進軍醫療保健領域，拓展自家的雲端運算和資料庫業務，但有分析師認為，該筆併購牽涉敏感的醫療數據，可能遭監管機構盯上，甲骨文周一（20 日）股價下跌 5.14% 至每股 91.64 美元。

甲骨文將以每股 95 美元價格收購 Cerner，較上周公開談判消息時傳出的收購價格溢價 20%，為甲骨文史上規模最大的全現金交易。

Cerner 為電子病歷軟體的第二大銷售商，僅次於 Epic Systems，其他競爭對手還包括 Allscripts(MDRX-US)，Cerner 的軟體為各大醫院採用，用來儲存與分析醫療紀錄或其他醫療數據。Cerner(CERN-US) 周一股價略漲 0.8%，每股報 90.49 美元。

甲骨文執行長 Safra Catz 預期，在併購完成後，可望在第一個按非一般公認會計準則（non-GAAP）的完整會計年度貢獻獲利，並且在第二個會計年度大幅增加獲利，成為公司額外收入成長引擎。

Jefferies 分析師 Brent Thill 表示，甲骨文收購 Cerner 將能在醫療保健領域獲得更穩固的立足點，給甲骨文股票「持有」（Hold）評等，目標價訂在每股 95 美元。

Thill 說，從策略角度來看，Cerner 將為甲骨文帶來大量健康記錄數據集，並允許甲骨文在 App 方面進一步擴展，而 Cerner 將受惠甲骨文廣泛的前台和後台 App 軟體套件，助其整合軟體系統並擴大在醫療保健產業的版圖。

Stifel 分析師表示，甲骨文此舉可能意味著要重回大舉收購的時代，而與過去不同之處是，目前該領域正處於強勁成長，給予該股持有（Hold）評等，目標價訂為每股 87 美元。

醫療保健是美國大型行業之一，由於涉及健康數據保存的複雜規則，轉型到雲端架構方面進展緩慢。軟體公司一直尋找機會進軍醫療領域，例如微軟 (MSFT-US) 今年早些時候曾斥資近 200 億美元收購 Nuance。Nuance 是一家軟體公司，過去曾與 Cerner 合作。

Third Bridge 副總裁兼全球負責人 Scott Kessler 表示，傳統觀點認為，醫療保健行業是一個大的垂直領域，採用或接受數位技術的程度沒有其他產業高，而甲骨文與微軟的收購舉動顯然著眼於該領域的巨大潛力。

花旗分析師 Tyler Radke 表示，儘管甲骨文不像競爭對手亞馬遜、Google、微軟那樣受到審查，但仍可能引起監管機構注意，特別是考量到 Cerner 的核心事業涉及敏感的醫療數據，因此要順利完成這筆併購，可能是甲骨文迄今最艱鉅的任務。

根據 FactSet 數據，30 位追蹤甲骨文股票的分析師中，有 18 位給與「持有」評等、8 位分析師評為「買入」（Buy），有 4 位則評為「賣出」（Sell），周一的平均目標價為每股 103.25 美元。