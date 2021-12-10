甲骨文Q2業績報喜獲德銀升評上調目標價 盤中股價大漲逾13%

甲骨文日前公布亮眼的 2022 會計年度第二季財報與亮麗的第三季財測後，獲德意志銀行分析師青睞升評並上調目標價，激勵甲骨文周五（10 日）盤中股價大漲逾 13%。

甲骨文第二季（截至 11/30）營收年增 6% 至 104 億美元，已連續六季成長，優於華爾街分析師預估的 102 億美元。為了前執行長賀德 (Mark Hurd) 多年的訴訟支付一筆費用，第二季由盈轉虧，不過經調整後每股獲利報 1.21 美元，高於分析師預估的 1.11 美元。

展望前景，第三季預估每股獲利介於 1.14 至 1.18 美元之間，與華爾街分析師預期一致，預測本季營收成長 3% 至 5%，略低於分析師預估的 5% 成長至 106 億美元。

甲骨文股價有望創下自 2020 年 3 月以來最高單日漲幅，周五的大漲讓該公司市值增加約 330 億美元，總市值達到 2,750 億美元。截稿前，甲骨文 (ORCL-US) 上漲 13.09%，股價突破 100 美元，每股暫報 100.45 美元。

德意志銀行周五將甲骨文股票評等上調至「買入」（Buy），並將其目標價從每股 110 美元上調至 120 美元，該投行分析師表示，甲骨文公布近年來表現最優秀的一季財報，不僅上季業績優於先前財測目標，對未來展望也佳，驗證該公司雲端戰略優異的佳績，未來將繼續推動營運成長。

分析師也補充說，儘管甲骨文在過去 15 年來從未出現如此高的市值，但仍對該公司有信心，相信甲骨文雲端基礎設施戰略能替投資人帶來信心，並進一步推動市值走高。

此外 Piper Sandler 和 Stifel Nicolaus 也上調該股目標價，但維持相當於「持有」（Hold）的評等。

