自願參與者染疫 迪士尼郵輪推遲夢想號首次試航

迪士尼郵輪公司週一 (28 日) 宣布，由於有少部分自願參與者感染新冠肺炎，因此推遲迪士尼夢想號（The Disney Dream）郵輪的首次試航時間。

美國 CDC 批准遊輪再度投入服務，但前提是要所有乘客及船員須已接種疫苗，迪士尼夢想號郵輪原本也獲得 CDC 批推進行為期 2 晚的首次試航。

迪士尼夢想號郵輪原計劃於週二（28 日）乘載 300 名自願參與者，由美國佛羅里達州卡納維拉爾港出發，但最終，這次旅程被無限期延後，原因是有少部分員工新冠肺炎的檢測結果不一致。

迪士尼遊輪公司沒有透露下一次夢想號郵輪的航行時間。

皇家加勒比集團的名人郵輪 (Celebrity Edge) 上週末成為大型營運商自美國港口啟航首艘船隻，悶了數個月的幾家遊輪公司也紛紛研擬恢復航行。

然而皇家加勒比執行長 Michael Bayley 上週表示，兩名未接種疫苗的青少年在其「海洋冒險號 (Adventure of the Seas)」上檢測呈陽性。但他補充說， 92% 乘客都完全接種疫苗。

迪士尼股價周一下跌 1%，收 176.57 美元。多家郵輪股也走低，皇家加勒比 (RCL-US) 跌 6.47% 嘉年華郵輪 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 各跌 7.04% 與 6.09%。