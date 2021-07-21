〈美股熱門股〉嘉年華郵輪邁步恢復營運漲逾7% 聯合航空後市看俏漲逾6%

嘉年華郵輪邁步恢復營運 漲 7.45%

嘉年華郵輪集團 (CCL-US) 周二（20 日）宣布在年底前恢復 75% 的運載量，激勵股價大漲 7.45% 至每股 21.19 美元。

嘉年華郵輪集團將恢復旗下 9 品牌中 8 個品牌共 54 艘郵輪的營運，也計畫在年底前讓剩下的 9 艘郵輪投入營運，此舉將使該公司的總運載量提升至 75%。

郵輪同業皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 與挪威郵輪 (NCLH-US) 同日也分別大漲 7.74%、8.28%。

聯合航空營運後市可期 漲 6.58%

美國聯合航空 (UAL-US) 周二收盤上漲 6.58% 至每股 46.32 美元，盤後公布 2021 會計年度第二季財報連六季虧損，股價轉跌，但預告本季可望轉盈，跌幅僅 0.47% 。

隨航空旅遊逐漸復甦，美國聯合航空 Q2 營收報 54.7 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預估 53.7 億美元，經調整後每股虧損 3.91 美元符合分析師預估。

聯合航空表示，隨著更多企業將在夏末與 2022 年逐漸回歸，預計到 2023 年需求將全面恢復，助攻營運繼續成長。此外該公司也表示，本季有望恢復獲利，並強調更高的利潤、獲利更好的商務旅行與國際航班增加都是重點指標。

派樂騰攜保險公司推健身課程 勁揚 6.69%

健身器材商派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周二宣布與聯合健康保險 (UNH-US) 合作為符合條件的會員推出免費一年健身課程後，當日股價勁揚 6.69% 至每股 125.90 美元，聯合健康保險也跟漲 0.96% 至每股 412.97 美元。

派樂騰在進軍健身領域後，6 月股價獲上攻助力，該公司推出「健康企業」（corporate Wellness）方案提供其他公司健身服務，其中包括補貼會員資格、器材優惠，以及為員工量身訂造的團體挑戰等。

此外派樂騰日前也公布一款應用在 Peloton Bike 與 Bike Plus 上，名為 Lanebreak 的健身影片遊戲。目前該遊戲仍處測試階段，預計在明年正式推出。