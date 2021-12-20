美議員不支持拜登投資法案 高盛立即下調美國經濟成長預估

據報導，美國民主黨參議員 Joe Manchin 在周日 (19 日) 公開表示不支持拜登政府 1.75 兆美元的投資計劃案後，由於 Manchin 握有關鍵一票，引發市場關注。高盛 (Goldman Sachs) 也因此下調了對美國經濟成長的預測，主因就是拜登的投資法案恐將卡關。

高盛週日在一份研究報告中表示，由於這項被稱做《重建美好未來法案》(BBB) 的法案可能卡關失敗，因此下調美國 2022 年的國內生產總值 (GDP) 預測，將明年第一季經濟成長從原先的增長 3% 降至 2%，第二季濟成長從原先的增長 3.5% 降至 3%，第三季的濟成長從原先的增長 3% 降至 2.75%。

Manchin 指出，1.75 兆美元的法案恐怕將會增加債務負擔，並且阻礙美國應對持續延燒的新冠肺炎疫情和地緣政治威脅的能力，他表示，民主黨同事們，似乎決意通過一種讓國家更容易受到威脅的方式來徹底進行社會改造。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家在報告中表示，根據 Manchin 的評論顯示，BBB 法案通過的可能性明顯下降，未通過 BBB 法案對經濟成長有著負面的影響，因而下調了明年美國經濟成長預期。

高盛預估，未來幾個月美國通膨可能高達 7%，隨後才會回落，這意味著 Manchin 和其他人所擔憂的通膨可能會持續存在，也將使得法案要通過變得更加困難。另外，該行也表示，Omicron 變種病毒還可能將政治注意力從長期改革轉移回到與疫情相關的議題上。