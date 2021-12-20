機會與風險並存的後疫年代，更需要聚焦式投資

全球經濟即將邁入 2022 年，在需求復甦與供給面臨短缺的拉鋸下，經濟成長放緩以及通膨可能成為壓力閥等變數，不過，預期美國、歐元區與日本明年仍可望創造平均高於預期的成長，加上疫情期間薪資收入的提升、龐大家戶儲蓄與財富累積，以及依然寬鬆的金融條件，都能夠支撐家戶消費、企業端持續提高投資。

PGIM 保德信投資管理指出，明年是機會與風險並存的一年，要見到風險性資產齊頭式上揚機率較小，在投資上更應該聚焦具有持續成長性的市場、產業、標的，國家可以鎖定美國、中國與台灣，產業則以科技和醫療為優先，債市投資建議聚焦美國高收益債市。

在疫苗施打及政府提供強力財政與貨幣支撐下，全球展現鮮明的復甦，另一方面，供給面卻出現更多挑戰，包括生產瓶頸、運輸中斷以及勞動力短缺，限縮了整體經濟活動的步調，也因此市場出現通膨疑慮，預期年底前通膨率仍將持續攀升，且期間將比想像中更久。

供給面的限制也會限縮復甦的步伐，例如市場對製造業產品的需求，依然維持在疫情前的高水準，然而半導體與其他原料的供應短缺，導致商品上架與交貨能力下降，與此同時，市場對服務業的需求雖從去年谷底急劇反彈，勞動力的短缺（尤其是英國與美國）卻導致顧客大排長龍，甚至失去銷售機會。

各國央行也開始採取行動，在通膨趨勢持續與資產價格超出通貨再膨脹水準，包括紐西蘭、澳洲、美國、瑞典、挪威、加拿大、德國、英國等房價皆出現兩位數成長的情況下，多國央行都認為已經到了讓部分刺激政策退場的時候，才能降低通膨延長或金融市場不平衡加劇的可能性。

PGIM 保德信投資管理認為，疫情期間的經濟活動與產業供應鏈變化，讓這波通膨走勢不易預測，不過，從近期美國十年公債殖利率未再創高、且走勢溫和來看，市場已逐漸反映消化通膨的預期，成長型類股的科技消費相關產業也展開全面反彈，預期明年在景氣復甦、就業回升及通膨溫和下，殖利率曲線將稍微走平但仍呈現正向，這對股市與債市來說，將有利其表現機會。

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