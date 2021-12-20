疫情之後的科技美好年代

疫情改變了全球，也改變了產業的發展，數位化在疫情的催化之下大幅躍進，而疫情前就已投資數位化的企業，比在疫情來襲後才急忙要適應新現實的企業表現好的多，反映出疫情期間所發生的加速變革，正式點亮了全球產業的未來。

PGIM 保德信投資管理指出，投資人不妨聚焦三大橫跨產業與國家的成長主軸，包括直通消費者的經營模式、科技推動者，以及企業的數位轉型，預期能掌握這三大趨勢的企業，將成為未來數位化時代的優勢贏家。

直通消費者的經營模式

直通消費者的管道，使廠商能直接與消費者接觸，省下原先為了觸及潛在客群所需耗費的高昂費用與投資，並能讓企業透過個人化服務來建立客戶忠誠度、擴大目標市場，並以最低的交易成本來放大其行銷與銷售網絡。該模式從根本上改變產業的競爭環境，且隨著電子商務日益普及，此模式將只增不減。

探究電子商務在疫情期間的全球零售表現，年營收由 2019 年的 13.6% 躍升至 2020 年的 18.0%，此數據是過去 6 年來最大幅度的單一年度成長，預期將成為產業成長的新基準。過往這種突破性的科技趨勢多發生在美國、中國，如今，電子商務的滲透率在中國已高達 20%，美國也有約 20% 的表現，隨著企業持續調整其銷售方式並加入線上銷售，這些比例預期將會穩定增加。

科技推動者

要能做到直通消費者的商業模式，企業必須透過許多科技來達成，而這些幫助企業的科技推動者，將是相當具有成長潛力的投資機會。科技推動者需要提供電子商務與數位支付等基礎設施與專業知識，舉例而言，數位支付是數位經濟中重要的一環，據統計，2020 年全球數位支付的交易金額達到 5 兆 4 千億美元，由現金轉為電子信用卡及金融卡等電子支付的長久趨勢將持續，預期美國與歐洲的年增長率在未來五年將超過 15%，中國也將超過 10%。

然而新興市場許多消費者因為缺乏連結管道、成本考量或不便，仍被排除於銀行體系之外，若能針對這些龐大且服務不足的群體，電子商務平台及線上金融商品與服務業者，將擁有巨大的成長機會。

企業的數位轉型

雲端服務是一種足以媲美網際網路出現的典範轉移，該服務廣泛地重新定義資料儲存、管理與交付的方式，全球的公共雲端服務收入預計將以近 25% 的平均年增率成長，至 2025 年將達 6,790 億美元。

企業投資的成長通常與企業抓住機會並提升整體成長率的能力直接相關，全球最大且最成功的科技公司，研發與資本支出占營收比例顯著高於整體產業的平均，這項針對科技基礎設施的投資，是未來營收與獲利成長的核心驅動力。

PGIM 保德信投資管理認為，雖然投資市場對於未來全球央行的貨幣供給和經濟增長預期有所緩和，但抓住大趨勢的高科技產業，在高報酬股東權益、強勁的自由現金流，及以具有競爭力的商業模式帶領之下，仍將展現長線的成長潛力。

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