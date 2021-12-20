〈台股盤前〉美股重挫衝擊 內資有望力抗空頭撐盤

台股上周在低階買盤承接下，指數由黑翻紅、小漲 26.85 點，收在 17812 點，法人表示，美股四大指數上周五 (17 日) 再度重挫，台股走勢將進一步修正，再者，外資進入耶誕假期，交投轉為清淡，預期將由內資股撐場。

隨著新冠變種病毒 Omicron 擴散、美國聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策引發市場疑慮，美股 17 日全面收黑，道瓊大跌 532.2 點或 1.48%、那指下跌 10.75 點或 0.07%、標普也有 1.03% 或 48.03 點跌幅、費半則小跌 5.3 點或 0.14%。

市場消息方面，業界傳出，受中國市場買氣疲弱、庫存高衝擊，明年首季非蘋手機市場出現雜音，導致全球智慧手機總出貨量恐季減超過兩成，減幅高於市場預期，台積電、聯發科、聯詠等供應鏈警戒。

隨著手機市場明年首季出貨季減幅度高於業界預期影響，以先進製程為主力的台積電成長受壓抑；反觀成熟製程因中芯擴產不順、市場產能新增有限下，挹注聯電等業者動能仍強；市場預期，晶圓代工廠明年首季營運，可能出現聯電、世界、力積電等成熟製程為主的業者表現優於台積電。

半導體晶片大缺料，低軌衛星產業同受波及，台供應鏈不諱言，晶片缺料讓人傷腦筋，整體產業成長爆發性雖強，但沒有晶片，恐怕「巧婦難為無米之炊」；台廠包括啟碁、金寶、仲琦、正文、明泰等。

國內公投落幕，攸關能源議題未通過，企業界擔憂明年工業及民生恐缺電。而受國際新冠疫情與國內缺工、缺原料影響，截至 11 月底，太陽光電併網容量僅 7.1GW，達成率 81.14%。經濟部強調，加緊趕工儘量達成目標，不足部分會在明年第一季補足，連同去年，太陽光電連二年無法達標幾成定局。