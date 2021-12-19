〈台股風向球〉作帳+卡位買盤蓄勢進場 有望支撐盤堅

台股上周經歷上沖下洗後，一周來僅跌 13.67 點，投信全力作多，由於時序距離年底僅剩 2 周，法人預料，周一早盤雖可能見美股震盪壓力影響，但若從全周來看，趕季底最後一波做帳、以及搶卡位元月行情的二大買盤，仍可望支撐盤堅。

上周五美股四大指數全收黑，道瓊大跌逾 530 點，反映聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論，資金湧入債市避險，十年期美債殖利率跌破 1.4%。

法人認為，美股上周五的走弱壓力，對本周開局將有部分衝擊，不過，預期也會有部分積極的買盤，將趁著盤勢相對偏弱之際，搶布局元月行情。

三大法人上周以投信買盤最積極，一周來合計在集中市場和店頭市場大買近 117 億元，以金額來看，買超金額前 10 大標的依序有欣興 21 億元、聯詠近 20 億元，台積電 18.5 億元，中鋼近 15 億元，聯強 13.7 億元，技嘉達 10 億元，智原逾 9 億元，友達、中鴻和穩懋均逾 8 億元。

不過，仍須留意外資賣超的方向，一周來賣超金額前 10 標的分別有聯電近 56 億元，欣興 46.5 億元，鴻海 37.7 億元，台積電 36.6 億元，長榮航和華航均在 19 億元上下，智邦、技嘉均遭賣超 16 億元。

永豐投顧進一步說明，FOMC 在 12 月 15 日的決議中調整 QE 縮減步伐，將才實施一個月的月減 150 億美元，馬上加倍到月減 300 億美元，以行動證明 Fed 不再忽視通膨，使市場又開始聯想升息將加快，進而造成市場新的波動來源。

但永豐投顧認為，從今年多次低檔區投信進出表現可以知道，投信抄底屢屢得手，此次再次舉起多頭大旗，投資人可積極跟進，若依過去經驗來看，年終行情有 7-12 周，如今已完成 11 周，恰逢 12 月底，建議投資人不必拘泥於經驗，台股兩次嘗試 18000 點後應有第三次機會，完成年終行情。