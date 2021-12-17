〈群益投資展望〉台股Q1有望衝全年高點19900 低點恐下探萬五

群益金融集團今 (17) 日舉辦 2022 上半年投資展望線上說明會，預估明年台股景氣行情和資金行情仍偏多，走勢為「緩漲急跌」格局，有機會在第一季攻上 19900 點全年最高點，但低點也不排除在第二季探至 15000 點附近，不過，群益投顧董事長蔡明彥表示，台股應不至於跌破年線支撐。

蔡明彥指出，明年主要利多包括美國經濟加速成長、資金面仍處寬鬆、5G 應用擴大、電動車高成長等，有助推動美國科技股再創新高、外資重新加碼台股，進而推升指數創高；若以殖利率 4% 估計，約平減指數 750 點，代表指數實質上超越 2 萬點大關。

不過，蔡明彥也提醒，利空方面須注意科技產業供應鏈失衡供給過剩、庫存攀升、中國經濟政策衝擊全球化，資金派對到頂等面向，而兩岸關係惡化也會衝擊持股信心等。

同時，隨著科技產業股價漲勢鈍化，股市追價意願將明顯降低。

群益建議，明年投資策略把握三點，第一，打開眼界，關注升息和通膨等全球性議題，以及股市多頭行情與市值巨擘股股價上漲互相輝映，科技巨擘市值爭霸戰延續到 2022 年。

第二，打開心胸，由於投資評價方式持續演化，有些仍無法明確歸納漲跌原理，例如比特幣的價值、元宇宙的商機，且公司價值隨經營者策略不同，股性也會改變，優績股可能衰退，而轉機股有機會獲得成功。

第三，採開放的心態，台積電 (2330-TW) 和國際大廠合作，以鉅額先進投資回應競爭壓力，因此，建議投資人也應該對利多利空持開放態度面對。

若從資金面來看，群益預期，主要國家央行仍將維持較寬鬆的貨幣政策，但是市場資金過度氾濫，全球通膨升溫，未來美、歐、日三大央行利率會議聲明與政策指引，將影響投資人對升息時間點的預期，並牽動股債匯市波動。

蔡明彥強調，即便升息循環啟動，全球利率仍處在相對低檔，市場資金仍相當充沛。